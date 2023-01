Rapports du shérif du comté de Kendall / 5 janvier 2023 – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports de police du 5 janvier 2023 sont obtenues auprès du Bureau du shérif du comté de Kendall. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Cambriolage d’un véhicule sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un cambriolage d’un rapport de véhicule à moteur qu’ils ont pris à 6 h 38 le 2 janvier dans le bloc 1900 de Light Road dans le canton d’Oswego.

Deux arrêtés après l’arrêt de la circulation à Montgomery

Les adjoints du shérif ont arrêté Marissa L. Freeman, 28 ans, du bloc 800 de Bishop Avenue, Aurora, après avoir arrêté le véhicule qu’elle conduisait pour une mauvaise utilisation de la voie à 4 h 33 le 1er janvier près de l’intersection de la route 30 et du chemin Baseline à Montgomery. . Le bureau du shérif a déclaré que Freeman était accusé de conduite sous l’influence de l’alcool, de possession de cannabis dans un véhicule à moteur et d’entrave à un agent de la paix.

Une passagère du véhicule de Freeman, Alessia Davila, 26 ans, du bloc 900 de Symphony Drive, Aurora, a été arrêtée pour possession de cannabis dans un véhicule à moteur et entrave à un agent de la paix.

Freeman et Davila ont été transportés à la prison du comté de Yorkville pour traitement.

DUI parmi les charges

Les adjoints du shérif ont arrêté Alyssa C. Olson, 33 ans, du bloc 500 de Kiowa Drive, Naperville, après avoir arrêté le véhicule qu’elle conduisait pour de multiples infractions à 5 h 22 le 1er janvier près de l’intersection d’Orchard Road et de la route 34 à Oswego. Le bureau du shérif a déclaré qu’Olson était accusé de conduite sous l’influence de l’alcool et d’entrave à un agent de la paix. Elle a été transportée à la prison du comté pour traitement.

Rapport de dommages matériels pris

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de dommages criminels à la propriété qu’ils ont pris à 9 h 55 le 1er janvier dans le bloc 0-99 de Marnel Road à Boulder Hill.

Arrestation pour conduite avec facultés affaiblies sur la route 31

Les adjoints du shérif ont arrêté Jessica J. Grogan, 23 ans, du pâté de maisons 300 de McHugh Road, Yorkville, après avoir arrêté le véhicule qu’elle conduisait pour excès de vitesse à 0 h 33 près de l’intersection de la route 31 et de la rue Dolores dans le canton d’Oswego. Le bureau du shérif a déclaré que Grogan avait été accusé de conduite sous l’influence de l’alcool et transporté à la prison du comté pour traitement.

Le mineur placé en garde à vue

Les adjoints du shérif ont placé un mineur en garde à vue sur un mandat de la police d’Aurora alors qu’il effectuait un contrôle routier à 0 h 33 le 31 décembre près de l’intersection de la route 31 et de la rue Dolores dans le canton d’Oswego. Le bureau du shérif a déclaré que le mineur avait été transporté à la prison du comté.

Arrestation d’accusation d’armes après un contrôle routier

Les adjoints du shérif ont arrêté Jahid J. Sowell, 20 ans, du bloc 600 de Northview Drive, Aurora, à 0 h 33 le 31 décembre alors qu’il effectuait un contrôle routier près de l’intersection de la route 31 et de la rue Dolores. La police a déclaré que Sowell avait été accusé d’utilisation illégale aggravée d’une arme et avait été transporté à la prison du comté pour y être traité.

Mandat d’arrêt après l’arrêt du véhicule

Les adjoints du shérif ont arrêté Jacob A. Catania, 27 ans, du bloc 2400 de Hartfield Drive, Montgomery, après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait pour une violation d’équipement à 15 h 53 le 31 décembre dans la région d’Orchard Road et Caterpillar Drive à Montgomery. . Le bureau du shérif a déclaré que Catane était recherchée sur un mandat actif du comté de Kendall pour conduite avec suspension de permis. Il a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Arrestation DUI sur Ogden Avenue

Les adjoints du shérif ont arrêté Taylor J. Kilgallen, 23 ans, du bloc 200 de Cobblestone Court, Oswego, après avoir arrêté le véhicule qu’elle conduisait pour une mauvaise utilisation de la voie à 21h30 le 31 décembre près de l’intersection des avenues Ogden et Ridge à Aurora. Le bureau du shérif a déclaré que Kilgallen était accusé de conduite sous l’influence de l’alcool et transporté à la prison du comté pour traitement.

Vol sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de vol qu’ils ont pris à 22 h 15 le 31 décembre dans le bloc 1100 de la route 30 dans le canton d’Oswego.

La batterie de Tuma Road sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’une batterie qu’ils ont prise à 23h49 le 31 décembre dans le bloc 4000 de Tuma Road dans le canton de Bristol.

Intimidation signalée

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’intimidation qu’ils ont pris à 15 h 20 le 30 décembre dans le bloc 6000 de Polo Club Drive dans le canton de Fox.

Batterie domestique sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’une batterie domestique qu’ils ont prise à 17 h 12 le 30 décembre dans le bloc 600 de la rue Douglas dans le canton d’Oswego.

Conduite avec permis révoqué

Les adjoints du shérif ont condamné Omar Verdugo-Gomez, 46 ans, du bloc 100 de Bertram Drive, Yorkville, pour conduite alors que le permis a été révoqué après un arrêt de la circulation à 19 h 46 le 30 décembre sur Orchard Road près de la route 34 dans le canton de Bristol.

Mandat d’arrêt

Les adjoints du shérif ont arrêté Jonathan W. Elbert, 32 ans, du pâté de maisons 1300 de Light Road, canton d’Oswego, à 8 h 53 le 29 décembre à sa résidence sur un mandat de la police d’Aurora pour défaut de fournir des informations. Le bureau du shérif a déclaré que la caution sur le mandat était fixée à 3 000 $ et qu’Elbert avait été transporté à la prison du comté pour y être traité.

Délivré deux citations

Les adjoints du shérif ont cité Elizabeth R. Ross, 44 ans, du bloc 3900 de Prescott Road, Yorkville, pour conduite avec permis suspendu et transport illégal d’alcool lors d’une enquête sur un rapport d’un véhicule suspect à 22h03 le 29 décembre dans le bloc 2000 du chemin Kennedy dans le canton de Bristol

Possession d’un pistolet paralysant parmi les accusations

Les adjoints du shérif ont arrêté Monica Aguinga, 32 ans, du bloc 0-99 de Hampton Road, Boulder Hill, après avoir arrêté le véhicule qu’elle conduisait pour une violation d’équipement à 19 h 38 le 27 décembre dans le secteur de Greenfield Road et Circle Drive East à Boulder Hill. Le bureau du shérif a déclaré qu’Aguinga était accusé de possession d’une substance contrôlée et de possession d’un pistolet paralysant sans carte FOID valide. Elle a été transportée à la prison du comté pour traitement.

Mandat d’arrêt de Boulder Hill

Les adjoints du shérif ont arrêté Justin D. Hobbs, 31 ans, du bloc 0-100 de Knollwood Drive, Boulder Hill, à 21h35 le 27 décembre à sa résidence sur un mandat du comté de Kendall pour défaut de comparaître devant le tribunal pour une accusation de violation d’une ordonnance de protection. Hobbs a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Cité pour 30 mph au-dessus de la limite sur la route 71

Les adjoints du shérif ont cité Tochimani Cuazitl, 34 ans, du bloc 100 de East Front Street, Newark, avec une vitesse de 85 mph dans une zone de 55 mph à 00h30 sur la route 71 près de Sleepy Hollow Road dans le canton de Fox.