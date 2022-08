Rapports du shérif du comté de Kendall / 4 août 2022 – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports de police proviennent du Bureau du shérif du comté de Kendall. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant le tribunal.

Véhicule déclaré volé

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport faisant état d’un véhicule à moteur volé qui est entré à 4 h 55 le 1er août dans le bloc 0-99 de Sonora Drive à Boulder Hill.

Vol signalé à Big Grove

Les adjoints du shérif ont déposé un rapport de vol à 9h17 le 1er août dans le bloc 300 de la route 71 dans le canton de Big Grove. Le bureau du shérif a déclaré qu’il enquêtait.

Violation de l’ordonnance de protection

Les adjoints du shérif ont arrêté Justin Hobbs, 30 ans, du bloc 0-99 de Knollwood Drive, Boulder Hill, alors qu’il répondait à une demande de maintien de l’ordre à 12 h 46 le 1er août à son domicile. Le bureau du shérif a déclaré que Hobbs avait été accusé de violation d’une ordonnance de protection et transporté à la prison du comté de Yorkville pour traitement.

Enquête pour conduite désordonnée

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de conduite désordonnée pris à 14 h 14 le 1er août dans le bloc 400 de la rue Main dans le canton de Big Grove.

Mandat d’arrestation de Newark

Les adjoints du shérif ont arrêté John Beyer, 39 ans, du bloc 400 de Main Street, Newark, à 16 h 22 le 1er août à son domicile. Le bureau du shérif a déclaré que Beyer était recherché en vertu d’un mandat du comté de Will pour ne pas avoir comparu devant le tribunal de la circulation. Beyer a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Arrestation pour conduite avec facultés affaiblies sur la route 34

Les adjoints du shérif ont arrêté Daniel J. Partipilo, 33 ans, du bloc 11000 de Highland Drive, Plainfield, pour conduite sous l’influence après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait à 1 h 47, le 31 juillet, sur la route 34 près d’O ‘Brien Way à Oswego pour excès de vitesse. Le bureau du shérif a déclaré que Partipilo avait été transporté à la prison du comté pour y être traité.

DUI parmi les accusations

Les adjoints du shérif ont arrêté Robert M. Lynch, 51 ans, du bloc 400 de West Main Street, Plano, après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait à 21 h 49 le 31 juillet près de l’intersection de South West Street et West Main Street à Plano. Lynch a été accusé de conduite sous l’influence, de conduite avec permis révoqué, de conduite d’un véhicule à moteur non assuré et de transport illégal d’alcool. Le bureau du shérif a déclaré que le suspect avait été transporté à la prison du comté pour y être traité.

Conduite désordonnée signalée

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de conduite désordonnée qu’ils ont pris à 8 h 56 le 30 juillet dans le bloc 5000 de Minkler Road dans le canton de Bristol.

Rapport de batterie domestique

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’une batterie domestique qu’ils ont prise à 17 h 25 le 30 juillet dans le bloc 0-99 de West Highland Drive dans le canton de Bristol.

Batterie domestique

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’une batterie domestique qu’ils ont prise à 19 h 29 le 30 juillet dans le bloc 100 de Harbor Drive dans le canton d’Oswego.

Violation de licence, obstruction

Les adjoints du shérif ont arrêté James J. Gomez, 24 ans, du bloc 2400 de Light Road, canton d’Oswego, après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait à 3 h 54 le 31 juillet sur la route 31 près de Light Road dans le canton d’Oswego. Le bureau du shérif a déclaré que Gomez était accusé de conduite avec permis suspendu et d’obstruction à l’identification. Le suspect a été transporté à la prison du comté, où sa caution a été fixée à 7 500 $.

Vol signalé

Les adjoints du shérif ont pris un rapport de vol à 8 h 50 le 29 juillet dans le bloc 12000 de Mackenzie Drive, canton de Lisbonne.

Le vol d’identité fait l’objet d’une enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de vol d’identité qu’ils ont pris à 9 h 03 le 29 juillet dans le bloc 200 de Foxtail Lane dans le canton de Bristol.

Combat à Boulder Hill rapporté

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’un combat qu’ils ont eu le 29 juillet dans le bloc 0-99 de Winrock Road à Boulder Hill.

Mandat d’arrêt pour outrage au tribunal

Les adjoints du shérif ont arrêté Donald A. Barr, 24 ans, du bloc 2000 de Pecos Circle, Montgomery, à 20 h 30 le 29 juillet à son domicile sur un mandat pour outrage au tribunal. Barr a été transporté au bureau du shérif pour traitement

Arrêté sur DuPage, Aurora garantit

Les adjoints du shérif ont arrêté Shaina Olvera, 25 ans, du bloc 1300 de Monomoy Street, Aurora, à 2 h 35 le 30 juillet alors qu’elle effectuait un arrêt de la circulation dans la zone de la route 31 et de Caterpillar Drive. Le bureau du shérif a déclaré qu’Olvera était recherchée en vertu d’un mandat du comté de DuPage pour non-comparution en justice pour conduite avec suspension de permis et d’un mandat de la police Aurora pour non-comparution en cour pour conduite avec suspension de permis. Le bureau du shérif a déclaré qu’Olvera avait été transportée à la prison du comté pour y être traitée.

Arrestation pour conduite avec facultés affaiblies sur la route 31

Les adjoints du shérif ont arrêté Antonio Santiago, 65 ans, du bloc 0-99 de State Street, Aurora, après avoir trouvé son véhicule garé illégalement sur la chaussée à 3 h 46 le 30 juillet sur la route 31 près d’Etsinger Road à Oswego. Le bureau du shérif a déclaré que Santiago avait été accusé de conduite sous influence et emmené à la prison du comté pour traitement.

Violation de l’ordre de harcèlement signalée

Les adjoints du shérif ont pris un rapport de violation d’une ordonnance de harcèlement / pas de contact à 7 h 31 le 28 juillet dans le bloc 0-99 de Yorkville Road dans le canton de Bristol. Le bureau du shérif a déclaré que l’enquête sur l’incident était en cours.

Mandat d’arrêt

Les adjoints du shérif ont arrêté Fernando E. Rangel Olayo, 40 ans, du bloc 1800 de Grandview Place, Montgomery, à 9 h 48 le 28 juillet sur un mandat pour défaut de comparaître devant le tribunal pour conduite sous l’influence. Le bureau du shérif a déclaré qu’Olayo avait été transporté au bureau du shérif pour traitement.

Arrêté dans le comté de Kendall, mandats du comté de Boone

Les adjoints du shérif ont arrêté Frank E. Nadherny, 61 ans, du bloc 1500 de North Bridge Street, Yorkville, à 12 h 44 le 28 juillet à sa résidence du comté de Kendall et du comté de Boone sous mandat pour pratiques trompeuses. Le bureau du shérif a déclaré que Nadherny avait été transporté à la prison du comté pour y être traité.

Cambriolage de véhicule signalé

Les adjoints du shérif ont signalé un cambriolage à un véhicule à moteur à 10 h 40 le 26 juillet dans le bloc 0-99 de Circle Drive West, Boulder Hill.

Mandat d’arrêt

Les adjoints du shérif ont arrêté David Vogelmann, 64 ans, du bloc 600 de McHugh Road, Yorkville, à 12 h 37 le 26 juillet à sa résidence sur un mandat du comté de Kendall sous l’accusation de dommages criminels à la propriété. La police a déclaré que Vogelmann avait été arrêté et transporté à la prison du comté sans incident.

Intrusion sous enquête

Les adjoints du shérif ont déposé un rapport d’intrusion criminelle dans la propriété à 13 h 53 le 26 juillet dans le bloc 0-99 de Riverside Drive dans le canton de Bristol.

Un blessé dans un accident

Un homme de Naperville âgé de 33 ans a été blessé dans un accident à 22h03 le 26 juillet sur Millhurst Road près de Whitfield Road dans le canton de Little Rock, selon le bureau du shérif. Les ambulanciers paramédicaux du district de protection contre les incendies de Little Rock-Fox ont transporté l’automobiliste blessé au centre médical Rush Copley à Aurora pour le traitement de blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger.