Rapports du shérif du comté de Kendall / 24 novembre 2022 – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports du shérif du 24 novembre 2022 sont obtenues auprès du Bureau du shérif du comté de Kendall. Les personnes figurant dans les rapports du shérif qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant le tribunal.

Un homme de Plano arrêté pour conduite avec facultés affaiblies

Les adjoints du shérif ont arrêté Bobby Clemons, 32 ans, du bloc 100 de Dearborn Street, Plano, après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait pour une mauvaise utilisation de la voie à 19h48 le 20 novembre sur Orchard Road près de Caterpillar Drive à Montgomery. Le bureau du shérif a déclaré que Clemons avait été accusé de conduite sous influence et transporté à la prison du comté de Yorkville pour traitement.

Sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un incident au cours duquel un automobiliste a fui un adjoint qui tentait un contrôle routier à 2 h 28 le 21 novembre près de l’intersection de la route 47 et de Caton Farm Road dans le canton de Kendall.

Permis suspendu

Anthony R. Lozano, 27 ans, du bloc 200 de South Robinson Street à Sheridan, a été cité pour conduite alors que son permis était suspendu après que les députés ont effectué un contrôle routier pour une violation d’équipement à 20h31 le 14 novembre dans la région de Newark et de Lisbonne. routes du canton de Lisbonne Il a été libéré sous caution personnelle.

Pas de permis de conduire valide

Jorge Cruz, 32 ans, du bloc 2400 de Smithfield Court à Aurora, a été cité pour conduite sans permis de conduire valide à 22 h 22 le 14 novembre après que les députés ont effectué un arrêt de la circulation pour un enregistrement expiré sur la route 30 près de Wolf’s Crossing Road à Canton d’Oswego. Il a été libéré sous caution personnelle.

Ticket juvénile sans licence valide

Un jeune homme de 17 ans d’Aurora a été cité pour non permis de conduire valide à 23 h 58 le 14 novembre après que les députés ont effectué un contrôle routier sur Montgomery Road et Fifth Street à Montgomery pour avoir désobéi à un dispositif de contrôle de la circulation. Il a été libéré sur son propre engagement.

Vol de véhicule à moteur

Les adjoints du shérif ont répondu à 1 h 02 le 15 novembre au bloc 100 de Saugatuck Road à Boulder Hill pour un rapport de vol de véhicule. L’enquête est en cours.

Deux femmes blessées dans un accident dans le canton de Kendall

Deux femmes de Sandwich ont été transportées au Rush Copley Medical Center à Aurora après avoir été blessées lors d’une collision avec un véhicule. Les adjoints du shérif ont répondu à 6 h 21 le 15 novembre dans le secteur des routes Walker et Immanuel dans le canton de Kendall.

La conductrice, une femme de 46 ans, et sa passagère, une femme de 22 ans, ont été transportées à l’hôpital par les ambulanciers paramédicaux du district de protection contre les incendies de Bristol-Kendall avec des blessures qui ne mettaient pas leur vie en danger.

La conductrice de l’autre véhicule, Latreesa Chromy, 48 ans du pâté de maisons 7600 de Sugar Maple Drive à Plainfield, a été citée pour utilisation inappropriée de la voie et omission de réduire la vitesse pour éviter un accident.

Les députés enquêtent sur la violation de l’ordre de non-contact

Les adjoints du shérif ont répondu à 22 h 01 le 15 novembre au bloc 9300 de la route 34 dans le canton de Bristol pour un rapport de violation d’une ordonnance de non-contact. L’enquête est en cours.

Les députés réagissent au cambriolage

Les adjoints du shérif ont répondu à un rapport d’un cambriolage résidentiel en cours à 20h53 le 15 novembre dans le bloc 1600 de Light Road dans le canton d’Oswego. Cet incident fait l’objet d’une enquête.

Crash avec délit de fuite signalé

Les adjoints du shérif ont répondu à un rapport faisant état d’un accident de véhicule avec délit de fuite à 1 h 46 le 16 novembre dans la région des routes Plainfield et Schlapp dans le canton d’Oswego.

Un homme inculpé sous mandat

Gerardo Herrera, 33 ans, du bloc 2000 de Charles Lane à Aurora, a été placé en garde à vue sur un mandat du département de police d’Aurora pour défaut de comparaître devant le tribunal pour batterie domestique après que les députés ont effectué un arrêt de la circulation à 9 h 44. 16 sur le chemin Fernwood près du chemin Roulock dans le canton d’Oswego.

Herrera a été transporté à la prison du comté de Kendall pour traitement. La caution a été fixée à 10 % de 2 000 $.

Une femme arrêtée sous mandat

Leticia Rameriz, 45 ans, du bloc 0-99 de North Bereman Road à Boulder Hill, a été arrêtée à 11 h 36 le 16 novembre à son domicile lorsque les adjoints du shérif ont signifié un mandat d’arrêt pour coups et blessures. Rameriz a été transporté à la prison du comté de Kendall pour traitement. La caution a été fixée à 10 % de 2 000 $.

Conduite avec permis suspendu

Joaquin Hernandez, 61 ans, du bloc 400 de l’avenue Camden à Romeoville, a été cité pour conduite avec un permis suspendu après que les députés ont effectué un arrêt de la circulation à 13 h 05 le 16 novembre sur la route 71 près de Minkler Road dans le canton de NaAuSay. Il a été libéré sous caution.

Les députés enquêtent sur un délit de fuite

Les adjoints du shérif ont répondu à 13h50 le 16 novembre au bloc 3800 d’Eldamain Road dans le canton de Little Rock pour un rapport d’accident avec délit de fuite. L’enquête est en cours.

Permis suspendu

George Brown, 58 ans, du bloc 1000 de Marion Drive à Shorewood, a été cité pour conduite alors que son permis était suspendu après que les députés ont effectué un arrêt de la circulation à 4 h 59 le 18 novembre sur les routes Grove et Wheeler dans le canton de NaAuSay. Il a été libéré sous caution.

Un homme arrêté sous mandat

Isaiah A. Delgado, 23 ans, du bloc 0-99 de Crestwood Court à Boulder Hill s’est avéré avoir un mandat actif du comté de Kane pour défaut de comparaître devant le tribunal pour conduite en état d’ébriété, après que les adjoints du shérif ont effectué un arrêt de la circulation à 10 :53 h le 18 novembre dans le secteur de Circle Drive East et Crestwood Court à Boulder Hill.

Delgado a été arrêté et transporté à la prison du comté de Kendall sans incident, ont déclaré des députés.

Un contrôle routier mène à un mandat d’arrêt

Rameez Saeed, 37 ans, du pâté de maisons 6000 de Kimball Avenue à Lincolnwood, a été trouvé en possession d’un mandat actif du comté de Kendall pour ne pas avoir comparu devant le tribunal pour excès de vitesse, après que les adjoints du shérif ont effectué un arrêt de la circulation à 15 heures. 18 à la route 126 et Prairie Crossing dans le canton de Kendall. Il a été placé en garde à vue et transporté à la prison du comté de Kendall.

Usurpation d’identité signalée

Les députés ont répondu à 15h49 le 18 novembre au bloc 0-99 de Sierra Road à Boulder Hill pour un rapport de vol d’identité. L’enquête est en cours.

Crash avec délit de fuite signalé

Les députés ont répondu à 16 h 24 le 18 novembre au bloc 100 du col de Boulder Hill à Boulder Hill pour un rapport d’accident de la circulation avec délit de fuite. L’enquête est en cours.

Conduite avec permis révoqué

Brenda L. Rangel, 41 ans, du bloc 1500 de Light Road à Oswego, a reçu une contravention pour conduite avec un permis de conduire révoqué après que les adjoints du shérif ont effectué un arrêt de la circulation à 19 h 10 le 18 novembre dans le bloc 2000 du canton d’Oswego. Rangel a été cité et libéré sous caution.

Conduite avec permis suspendu

Kory M. Belcher, 26 ans, du bloc 3000 de la rue Hoffman à Plano, a reçu une contravention avec un permis de conduire suspendu après que les adjoints du shérif ont effectué un arrêt de la circulation à 22 h 14 le 18 novembre sur Waubonee Drive près de la route 34 dans le canton de Little Rock. . Il a été cité et libéré sous caution.

Une femme arrêtée après avoir éveillé les soupçons

Les adjoints du shérif ont répondu à un signalement d’une personne suspecte à 23 h 39 le 18 novembre dans le bloc 2500 de Light Road dans le canton d’Oswego, où ils ont pris contact avec Icist Thomas, 21 ans, du bloc 100 de Kevin Lane à Oswego.

Les députés ont déclaré que Thomas était recherché en vertu d’un mandat du comté de Kane pour défaut de comparution devant le tribunal pour batterie et d’un mandat du comté de Kane pour défaut de comparution devant le tribunal pour non-permis de conduire valide.

Les obligations sur les bons de souscription ont été fixées à 10 % de 5 000 $ et 10 % de 1 000 $, respectivement. Thomas a été transporté à la prison du comté de Kendall pour traitement.

Un homme arrêté sous mandat du comté de Kane

Kyle Rene Belcher, 27 ans, du bloc 3000 de la rue Hoffman à Plano, a été placé en garde à vue sur un mandat du comté de Kane pour outrage, après que les députés ont effectué un arrêt de la circulation à 22 h 14 le 18 novembre Waubonee Drive près de la route 34 dans le canton de Little Rock.

La caution sur le mandat a été fixée à 500 $ en espèces. Belcher a été placé en garde à vue et transporté à la prison du comté de Kendall pour traitement.

Un mineur cité pour excès de vitesse

Les adjoints du shérif ont condamné un mineur de 16 ans du pâté de maisons 1000 de LaSalle Road, Somonauk, pour excès de vitesse de 88 mph dans une zone de 55 mph à 22h48 le 19 novembre. Le mineur a été cité et relâché sur les lieux.

Cité pour violation de permis

Les adjoints du shérif ont cité Jose A. Reyes-Campos, 23 ans, du bloc 0-99 de North Anderson Street, Aurora, avec conduite sans permis valide après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait pour une violation d’équipement à 19 h 09 le 19 novembre. dans le secteur de Southeast River Road et River Bend Road à Montgomery. Reyes-Campos a été libéré sous caution.

Un homme d’Oswego arrêté pour conduite avec facultés affaiblies

Les adjoints du shérif ont arrêté Brian N. Wold, 44 ans, du bloc 800 de Colchester Drive, Oswego, à 20 h 02 le 19 novembre pour conduite sous l’influence après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait dans la zone d’Eldamain Road et Galena Road dans le canton de Bristol. Wold a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Arrêt de la batterie domestique

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de batterie domestique qu’ils ont pris à 22 h 42 le 19 novembre dans le bloc 0-99 de Scarsdale Road à Boulder Hill.

Mandat d’arrêt

Les adjoints du shérif ont arrêté Jeffrey C. Henslee, 52 ans, du bock 0-9 de Woodwind Drive, Sugar Grove, à 4 h 15 le 20 novembre après un arrêt de la circulation sur la route 30 et la cinquième rue. Le bureau du shérif a déclaré que Henslee était recherché en vertu d’un mandat du comté de Kendall pour vol au détail. Il a été transporté à la prison du comté pour traitement.