Rapports du shérif du comté de Kendall / 20 juillet 2023 – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports du shérif du 20 juillet 2023 sont obtenues auprès du Bureau du shérif du comté de Kendall. Les personnes figurant dans les rapports du shérif qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant le tribunal.

Agression aggravée

Jose L. Rivera, 60 ans, du bloc 100 d’East Rickard Drive à Yorkville, a été accusé de voies de fait graves après que les adjoints du shérif ont répondu à 8 h 11 le 10 juillet au bloc 7000 de South Regal Oaks Court dans le canton de Bristol pour un rapport de sujet armé d’un couteau. Rivera a été transportée à la prison du comté de Kendall à Yorkville sans incident.

Cambriolage résidentiel

Les adjoints du shérif ont répondu à 14 h 05 le 10 juillet au bloc zéro à 99 de la rue Gastville dans le canton d’Oswego pour un rapport de cambriolage résidentiel. L’enquête est en cours.

Pas de permis de conduire valide

Diwar Nazareth Guerra Vasquez, 25 ans, du bloc zéro à 99 de Boulder Hill Pass à Montgomery, a été cité pour non permis de conduire valide de l’Illinois à 23 h le 10 juillet après que les adjoints du shérif ont effectué un arrêt de la circulation dans la zone de Circle Drive East à Boulder Hill Pass dans le canton d’Oswego pour une violation d’équipement. Vasquez a été libéré avec une convocation.

Conduite avec permis révoqué

Cristian Castro, 23 ans, du bloc 1000 de Mason Avenue à Aurora, a été cité pour conduite avec un permis révoqué à 4 h 50 le 11 juillet après que les adjoints du shérif ont effectué un arrêt de la circulation sur Galena Road près d’Orchard Road dans le canton de Bristol pour aucun feu de plaque d’immatriculation. Castro a reçu un cautionnement et a été libéré.

Faux signalé

Les adjoints du shérif ont répondu à 10 h 05 le 11 juillet au bureau du greffier du comté de Kendall pour un rapport de faux. L’enquête est en cours.

Un homme arrêté sous mandat

Rodolfo Ibarra, 44 ans, du bloc 100 de la rue West Somonauk à Yorkville, a été arrêté sur deux mandats du comté de Kendall pour obstruction à l’identification et conduite avec suspension de permis à 21 h 31 le 11 juillet après que les adjoints du shérif ont effectué un arrêt de la circulation dans la zone de la route 31 et Century Drive dans le canton d’Oswego pour une violation d’équipement. Ibarra a été transporté à la prison du comté de Kendall pour traitement.

Excès de vitesse inculpé

Angel Juarez, 19 ans, du bloc 2000 de Kingsbury Estates Drive à Plainfield, a été cité pour avoir conduit à plus de 35 mph au-dessus de la limite de vitesse à 22 h 49 le 12 juillet après que les adjoints du shérif ont effectué un arrêt de la circulation près de la route 52 et de Church Road dans le canton de Lisbonne. Juarez a reçu un avis de convocation et a été libéré.

Vol signalé

Les adjoints du shérif ont répondu à 11 h 44 le 13 juillet au bloc zéro à 99 de Bonnie Lane dans le canton de Bristol pour un rapport de vol. L’enquête est en cours.

Violation de l’ordonnance de protection

Les adjoints du shérif ont répondu à 22h57 le 13 juillet au bloc 1100 de Cornell Lane pour un rapport de violation d’une ordonnance de protection. L’enquête est en cours.

Vol signalé

Les adjoints du shérif ont répondu à 9 h 54 le 14 juillet au bloc zéro à 99 de Blackhawk Springs Road dans le canton de Little Rock pour un rapport de vol. L’incident fait l’objet d’une enquête.

Batterie domestique signalée

Les adjoints du shérif ont répondu à 22h35 le 14 juillet au bloc 100 de Tealwood Road dans le canton d’Oswego pour un rapport d’une batterie domestique. L’enquête est en cours.

Un mineur arrêté sous mandat

Les adjoints du shérif ont répondu à 12 h 59 le 15 juillet au bloc 1600 de Light Road dans le canton d’Oswego pour un rapport d’un combat en cours. Au cours de l’enquête sur l’incident, un contact a été établi avec un jeune de 17 ans qui était recherché en vertu d’un mandat pour mineurs. Le mineur a été placé en garde à vue et transporté au centre de justice pour mineurs du comté de Kane pour y être traité.

Un homme arrêté sous mandat

Les adjoints du shérif ont répondu à 20 heures le 15 juillet pour signaler une personne suspecte à l’intersection de la route 30 et du chemin Douglas dans le canton d’Oswego. Un contact a été établi avec Jon R. Lee, 50 ans, du pâté de maisons 1000 de Briarcliff Road à Montgomery, qui était recherché en vertu d’un mandat du comté de Grundy pour défaut de comparaître devant le tribunal pour une accusation de dommages criminels à la propriété. Lee a été placé en garde à vue et transporté à la prison du comté de Kendall pour traitement.

Batterie signalée

Les adjoints du shérif ont répondu à 21h59 le 15 juillet pour un rapport d’une batterie dans le bloc 11000 de Galena Road dans le canton de Bristol. L’enquête est en cours.

Homme accusé de conduite avec facultés affaiblies

Marcelino Carrillo, 27 ans, du pâté de maisons 700 de la rue Watson à Aurora, a été accusé de conduite sous l’influence après que les adjoints du shérif ont effectué un arrêt de la circulation à 0 h 11 le 16 juillet sur la route 25 près de North Bereman Road dans le canton d’Oswego pour une mauvaise utilisation des voies. Carrillo a été transporté à la prison du comté de Kendall pour traitement.

Vol signalé

Les adjoints du shérif ont répondu à 21 h 08 le 16 juillet au bloc 100 de Braeburn Drive dans le canton d’Oswego pour un rapport de vol de moins de 500 $. L’enquête est en cours.

Frais de conduite avec facultés affaiblies

Les adjoints du shérif ont effectué un arrêt de la circulation à 21 h 45 le 16 juillet sur la route 31 près d’East Anchor Drive dans le canton d’Oswego pour crissement / crissement illégal de pneus.

Le conducteur, Alexander L. Bardesi, 27 ans, du bloc 400 de Riverside Drive à Villa Park, a été accusé de conduite sous l’influence et d’entrave à un agent de la paix. Bardesi a été transporté à la prison du comté de Kendall pour traitement.