Rapports du shérif du comté de Kendall / 1er décembre 2022 – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports de police du 1er décembre 2022 sont obtenues auprès du Bureau du shérif du comté de Kendall. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Mandat d’arrêt délivré à Aurora

Les adjoints du shérif ont arrêté Samantha Sacckette, 31 ans, du bloc 400 de North Constitution Drive, Aurora, à 12h10 le 28 novembre à sa résidence sur un mandat du comté de Kendall pour un criminel qui ne revenait pas pour un congé. Sacckette a été transporté à la prison du comté de Yorkville pour traitement.

Le vol d’identité fait l’objet d’une enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de vol d’identité qu’ils ont pris à 12 h 06 le 28 novembre dans le bloc 10000 de Lisbon Center Road dans le canton de Lisbonne.

105 mph dans la zone de 55 mph

Les adjoints du shérif ont condamné Juwan Butler, 28 ans, du bloc 8800 de South Harper Avenue, Chicago, pour excès de vitesse de 105 mph dans une zone de 55 mph à 12h43 le 28 novembre dans la zone de la route 52 et de Lisbon Road dans le canton de Lisbonne. Le bureau du shérif a déclaré que Butler avait été libéré sous caution.

Mandat d’arrestation à Oswego

Les adjoints du shérif ont aidé la police d’Oswego à arrêter Dacota R. Montana, 22 ans, du bloc 300 de Madison Street, Oswego, à 20 h 48 le 28 novembre dans le bloc 0-99 de Chicago Road à Oswego sur un mandat du comté de Kendall pour échec. comparaître devant le tribunal pour vol et un mandat du comté de DuPage pour défaut de comparaître devant le tribunal sur une citation pour conduite sans permis valide. Montana a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Harcèlement sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de harcèlement par communication électronique qu’ils ont pris à 20h18 le 28 novembre dans le bloc 0-99 de Lillian Lane dans le canton de Bristol.

Mandat d’arrêt

Les adjoints du shérif ont arrêté Aida B. Gonzalez, 34 ans, du bloc 3000 de Timber Hill Lane, Aurora, après avoir arrêté un véhicule dans lequel elle était passagère à 1 h 36 le 29 novembre dans le bloc 2500 de Light Road dans le canton d’Oswego pour un violation de l’équipement. Le bureau du shérif a déclaré que Gonzalez était recherché sur un mandat de la police d’Aurora pour défaut de comparaître devant le tribunal pour entrave à l’identification. Gonzalez a reçu une nouvelle date d’audience et a été libéré sous caution.

Conduite avec permis révoqué

Les adjoints du shérif ont condamné Brian Banales, 30 ans, du bloc 2200 de Sienna Drive, Joliet, pour conduite alors que le permis a été révoqué après avoir arrêté son véhicule pour une violation d’équipement à 2 h 37 le 28 novembre dans la région de John D. Paige Drive et Shady Oaks Road dans le canton de NaAuSay. Banales a été libéré sous caution.

Un homme blessé dans un accident sur la route 52

Un homme de Minooka, âgé de 26 ans, a été blessé dans un accident de voiture à 13 h 06 le 26 novembre sur Ridge Road près de la route 52. Le bureau du shérif a déclaré que l’homme avait été transporté dans un hôpital de la région pour le traitement de blessures qui n’étaient pas la vie. -menaçant.

Ticket juvénile.

Les adjoints du shérif ont condamné un mineur de 17 ans à 00h29 le 27 novembre sur Douglas Road à Bluegrass Parkway à Oswego. Le mineur a été cité pour conduite avec une immatriculation suspendue et sans permis de conduire valide.

DUI, accusations d’armes à feu

Les adjoints du shérif ont arrêté Jorge Salas, 25 ans, du bloc 2300 de Marigold Court, Aurora, après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait pour excès de vitesse à 0 h 25 le 27 novembre près de l’intersection d’Orchard Road et de Lewis Street à Oswego. Le bureau du shérif a déclaré que Salas avait été arrêté pour conduite sous l’influence et violation de la loi sur le port dissimulé d’armes à feu. Il a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Un homme de Yorkville arrêté

Les adjoints du shérif ont arrêté Jeremy W. Larson, 39 ans, du bloc 400 de Shadow Wood Drive, Yorkville, à 2 heures du matin le 25 novembre dans le bloc 1400 de Light Road dans le canton d’Oswego, accusé de dommages criminels à la propriété et d’intrusion criminelle dans la résidence. La police a déclaré que Larson avait été transporté à la prison du comté pour y être traité.

Arrêt de la batterie domestique

Les adjoints du shérif ont arrêté George Reinert, 58 ans, du bloc 0-99 de Concord Court, Yorkville, à 16 h 11 le 25 novembre à son domicile pour batterie domestique. Reinert a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Violation de l’enregistrement

Les adjoints du shérif ont condamné Leticia Mendenhall, 57 ans, du bloc 300 de South Madison Street, Oswego, après avoir arrêté le véhicule qu’elle conduisait à 22 h 12 dans la zone de la route 31 et de Shore Drive pour utilisation abusive de l’enregistrement. Elle a été libérée sous caution.

DUI parmi les charges

Les adjoints du shérif ont arrêté Toni Olson, 44 ans, du bloc 1800 d’Irene Road, Sandwich, alors qu’il répondait à un rapport d’un sujet inconscient dans un véhicule garé à 9 h 07 le 24 novembre à l’intersection des rues Vine et Bridge dans le canton de Fox. . Le bureau du shérif a déclaré qu’Olson était accusé de possession illégale d’une substance contrôlée, de conduite sous l’influence de l’alcool et de possession de marijuana dans un contenant non autorisé.

Dégâts criminels à la propriété

Les adjoints du shérif ont pris un rapport de dommages criminels à la propriété à 10 heures le 23 novembre dans le bloc 8000 de West John Street dans le canton de Bristol. Le bureau du shérif a déclaré que l’incident faisait toujours l’objet d’une enquête.

Cambriolage de véhicule signalé

Les adjoints du shérif ont rapporté un rapport de cambriolage à un véhicule à moteur à 15 h 56 le 23 novembre dans le bloc 11000 de Fox Road dans le comté de Kendall. Le bureau du shérif a déclaré que l’incident faisait toujours l’objet d’une enquête.

Excès de vitesse

Les adjoints du shérif ont condamné Daniel Avalos Jr., 18 ans, du bloc 0-99 de Bereman Road à Boulder Hill pour excès de vitesse de 79 mph dans une zone de 45 mph à 22h33 le 23 novembre dans la zone de la route 30 et de Goodwin Drive à Oswego . Le bureau du shérif a déclaré qu’Avalos avait été libéré sous caution.

Intimidation signalée

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’intimidation qu’ils ont reçu à 2 h 32 le 24 novembre dans le bloc 0-99 d’Oak Hill Drive dans le canton de Bristol.

Un homme d’Aurora arrêté pour conduite avec facultés affaiblies

Les adjoints du shérif ont arrêté Steve D. Stewart, 58 ans, du bloc 1000 de Golden Oaks Parkway, Aurora, après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait à 3 h 09 le 24 novembre dans le secteur de la route 30 et de Briarcliff Road à Montgomery pour un équipement violation. Le bureau du shérif a déclaré que Stewart avait été accusé de conduite sous l’influence de l’alcool et transporté à la prison du comté pour traitement.

Citation de violation de licence

Les adjoints du shérif ont cité Luis Martinez, 24 ans, du bloc 500 de Rance Road, Oswego, pour avoir conduit alors que son permis était révoqué après avoir arrêté son véhicule pour excès de vitesse à 8 h 52 le 22 novembre près de l’intersection de Boulder Hill Pass et de South Bereman Road à Boulder Colline. Martinez a été libéré sous caution.

Crash avec délit de fuite signalé

Les adjoints du shérif ont pris un rapport sur un accident avec délit de fuite qui s’est produit à 14 h 58 le 22 novembre dans le bloc 11000 de Fox River Drive dans le canton de Fox.

Excès de vitesse

Les adjoints du shérif ont condamné Elijah M. Esho, 19 ans, du bloc 3400 de West Polk Street, Chicago, pour avoir conduit à 92 mph dans une zone de 55 mph à 22h14 le 21 novembre sur la route 47 près d’Ament Road au sud de Yorkville. Le bureau du shérif a déclaré qu’Esho avait reçu une caution et a été libéré.

Mandat d’arrêt

Les adjoints du shérif ont arrêté Kevin Scott Brown, 53 ans, du bloc 9000 de la route 34, Yorkville, à 3 h 55 le 22 novembre dans le bloc 500 de East Veterans Parkway, Yorkville, sur les mandats du comté de Kendall pour violation d’un harcèlement criminel. pas de commande de contact. Brown a été transporté à la prison du comté pour traitement.