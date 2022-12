Rapports du shérif du comté de Kendall / 15 décembre 2022 – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports de police du 15 décembre 2022 sont obtenues auprès du Bureau du shérif du comté de Kendall. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Mandat d’arrêt fait

Les adjoints du shérif ont arrêté Cesar Mendoza-Charrez, 31 ans, du bloc 600 de Grand Avenue, Aurora, après un arrêt de la circulation à 8 h 56 le 12 décembre dans le bloc 300 de la route 71 à Newark. Le bureau du shérif a déclaré que Mendoza-Charrez était recherché en vertu d’un mandat du comté de Kendall pour ne pas avoir comparu devant le tribunal pour conduite avec suspension de permis. Il a été transporté à la prison du comté de Yorkville pour traitement.

Cambriolage de véhicule sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un cambriolage d’un véhicule à moteur dont ils ont été informés à 10 h 43 le 12 décembre dans le bloc 0-99 de Century Drive dans le canton d’Oswego.

Le vol d’identité fait l’objet d’une enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur une affaire de vol d’identité dont ils ont été informés à 16 h 22 le 12 décembre dans le bloc 0-99 de Ridgefield Road à Boulder Hill.

Mandat d’arrêt

Les adjoints du shérif ont arrêté Nicholas A. Weisand, 37 ans, du bloc 500 de Poplar Drive, Yorkville, à 22h22 le 12 décembre à sa résidence sur un mandat du comté de Kendall pour défaut de comparaître devant le tribunal pour voies de fait. Weisand a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Violation de licence

Les adjoints du shérif ont condamné Sofia Soto-Silva, 44 ans, du bloc 0-99 de Marnel Road, Boulder Hill, pour avoir conduit un véhicule sans permis de conduire à 22 h 50 le 12 décembre dans la région de Pembrooke Road et Surrey Road à Boulder Colline. Soto-Silva a été libéré de la scène après avoir reçu une contravention.

Rapport de délit de fuite

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’accident avec délit de fuite qu’ils ont pris à 8 h 07 le 11 décembre dans la région de Rickard Drive et de la route 34 dans le canton de Bristol.

Délit de fuite sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’accident avec délit de fuite qu’ils ont pris à 8 h 21 le 11 décembre dans le bloc 9000 de Van Emmon Road dans le canton de Bristol.

Véhicule cambriolé

Les adjoints du shérif ont signalé un cambriolage à un véhicule à 10h36 le 11 décembre dans le bloc 4000 de Mill Road à Oswego.

L’incident de Newark fait l’objet d’une enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’incident de conduite désordonnée qu’ils ont pris à 21h10 le 11 décembre dans le bloc 0-10 de West Main Street à Newark.

Automobiliste, arrêté cité

Les adjoints du shérif ont condamné Hector Gutierrez, 26 ans, du bloc 1500 d’East Avenue, Berwyn, à 13 h 53 le 10 décembre sur Fernwood Road près de Woodridge Road à Boulder Hill pour conduite sans permis valide. Le bureau du shérif a déclaré que Gutierrez avait été libéré des lieux sous engagement personnel.

Un domestique de Newark sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de batterie domestique qu’ils ont pris à 19 h 13 le 10 décembre dans le bloc 500 d’East Broadway Street à Newark.

Dégâts criminels

Tout en répondant à un rapport d’un combat en cours à 23h31 le 11 décembre dans le bloc 100 de Harbor Drive dans le canton d’Oswego, les adjoints du shérif ont arrêté Arica N. Dale, 31 ans, du bloc 100 de Harbor Drive sur une accusation de dommages criminels à la propriété. Dale a été transporté à la prison du comté pour traitement.

DUI parmi les accusations

Les adjoints du shérif ont arrêté Franklin C. Read, 54 ans, du bock 0-100 de Meyer Road, Plano, à 23 h 59 le 10 décembre sur la route 71 et South Ottawa Road à Newark pour conduite sous l’influence et violation de l’Illinois ‘ dissimuler porter la loi. Read a été transporté à la prison du comté pour y être traité.

Prendre un rapport de cambriolage de véhicule

Les adjoints du shérif ont signalé un cambriolage de véhicule à moteur à 10 h 28 le 9 décembre dans le bloc 0-99 de Century Drive dans le canton d’Oswego. Le bureau du shérif a déclaré que l’incident faisait toujours l’objet d’une enquête.

Incident en fuite faisant l’objet d’une enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un incident de fuite aggravé qui s’est produit à 19 h le 9 décembre près de l’intersection des routes Orchard et Mill à Oswego. Le bureau du shérif a déclaré que les députés avaient tenté d’arrêter un véhicule qui avait ensuite pris la fuite.

Délit de fuite à Boulder Hill

Les adjoints du shérif enquêtent sur un accident avec délit de fuite survenu à 2 h 08 le 10 décembre dans le bloc 0-99 de Saugatuck Road à Boulder Hill.

Un homme de Plano arrêté

Les adjoints du shérif ont arrêté Demetrius J. Mims, 25 ans, du 3900 bock de Pratt Street, Plano, alors qu’il enquêtait sur un accident de la circulation à 2 h 23 le 10 décembre sur les routes Galena et Ashe dans le canton de Little Rock. Le bureau du shérif a déclaré que Mims était accusé de conduite sous l’influence et de conduite avec permis révoqué. Mims a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Automobiliste accidenté recherché

Le bureau du shérif enquête sur un incident au cours duquel un conducteur a écrasé un véhicule et s’est enfui à pied à 2 h 59 le 10 décembre dans le secteur de Walker Road et de la route 71.

Rapport de dommages matériels

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de dommages criminels à la propriété qu’ils ont pris à 11 h 45 le 8 décembre dans le secteur des routes Bell et Hare dans le canton de Seward.

Batterie domestique

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de batterie domestique qu’ils ont pris à 21h08 le 8 décembre dans le bloc 0-99 de Chatham Place à Boulder Hill.

Arrestation DUI à Montgomery

Les adjoints du shérif ont arrêté Karlos D. Lopez, 24 ans, du bloc 100 d’Arbor Ridge Drive, Montgomery, à 2 h 41 le 9 décembre sur Seasons Ridge Boulevard près de Douglas Road à Montgomery pour conduite sous influence. Le bureau du shérif a déclaré que Lopez avait été transporté à la prison du comté pour y être traité.

Taxe d’entrave

Les adjoints du shérif ont arrêté Aurora, J. Arenas, 22 ans, du bloc 1000 d’Elliott Avenue, Aurora, et Noah Meraz, 22 ans, du bloc 3900 de Sage Drive, Rockford, à 2 h 41 le 9 décembre alors qu’il effectuait un contrôle routier. sur Seasons Ridge Boulevard près de Douglas Road à Montgomery. Le bureau du shérif a déclaré qu’Arenas et Meraz avaient tous deux été accusés d’entrave à un agent de la paix et transportés à la prison du comté pour y être traités.

L’enquête se poursuit

Les adjoints du shérif enquêtent sur un incident au cours duquel une substance contrôlée présumée a été trouvée dans un véhicule à 2 h 41 le 9 décembre sur Seasons Ridge Boulevard près de Douglas Road à Montgomery.

Deux mandats

Les adjoints du shérif ont arrêté Gabriel Castro, 39 ans, du bloc 1000 de la route 30 dans le canton d’Oswego à 7 h 47 le 7 décembre à sa résidence, sur mandat de la police d’Aurora pour défaut de comparaître devant le tribunal pour batterie domestique et conduite désordonnée. Castro a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Délit de fuite sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un accident de la circulation avec délit de fuite dont ils ont été informés à 15 h 51 le 7 décembre dans le bloc 14000 de River Road dans le canton de Little Rock.

Batterie de Boulder Hill signalée

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’une batterie qu’ils ont prise à 16 h 59 le 7 décembre dans le bloc 0-99 de Chatham Place à Boulder Hill.

Arrestation DUI sur Douglas Road

Les adjoints du shérif ont arrêté Cristino Romero Reyes, 47 ans, du bloc 400 de West Downer Place, Aurora, après un arrêt de la circulation à 22 h 52 le 7 décembre dans le bloc 1700 de Douglas Road à Oswego pour utilisation inappropriée des voies. Le bureau du shérif a déclaré que Reyes avait été accusé de conduite sous influence et transporté à la prison du comté pour y être traité.

35 mph au-dessus de la limite

Les adjoints du shérif ont condamné Marcus Smith, 51 ans, du bloc 500 de Waterford Drive, Oswego, avec une vitesse de 35 mph ou plus au-dessus de la limite de vitesse affichée à 7 h 41 le 6 décembre près de l’intersection de la route 34 et d’Orchard Road à Oswego. Smith a été libéré sur les lieux sous caution.

Dégâts matériels sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de dommages criminels à la propriété qu’ils ont pris à 7 h 54 le 6 décembre dans le bloc 200 de la rue Georgeanna dans le canton de Bristol.

Dommages à la propriété

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de dommages criminels à la propriété qu’ils ont pris à 11 h 47 le 6 décembre dans le bloc 0-88 de Council Avenue dans le canton d’Oswego.

Mandat d’arrêt après excès de vitesse

Les adjoints du shérif ont arrêté Mariana Zamudio, 27 ans, du bloc 100 de Sycamore Street, Hinckley, après avoir arrêté un véhicule pour excès de vitesse à 2 h 25 le 6 décembre près de l’intersection des lecteurs Concord et Mayfield à Montgomery. Le bureau du shérif a déclaré que Zamudio était recherché en vertu d’un mandat du comté de Kendall pour ne pas avoir comparu devant le tribunal pour conduite avec suspension de permis. Zamudio a été transporté à la prison du comté pour la réservation.

Un blessé dans un accident sur la route 34 à la route 30

Les ambulanciers paramédicaux du district de protection contre les incendies d’Oswego ont transporté un résident de Naperville âgé de 44 ans au centre médical Rush Copley à Aurora pour le traitement de blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger après un accident à 17 h 18 le 6 décembre à l’intersection des routes 30 et 34. à Oswego, a rapporté la police du village.

Cambriolage d’un véhicule sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un cambriolage d’un véhicule à moteur dont ils ont été informés à 17h53 le 6 décembre dans le bock 1500 de Cherry Road dans le canton de NaAuSay.