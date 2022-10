Rapports du shérif du comté de Kendall / 13 octobre 2022 – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports de police du 13 octobre 2022 sont obtenues auprès du Bureau du shérif du comté de Kendall. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Le vol d’identité fait l’objet d’une enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de vol d’identité qu’ils ont pris à 15h36 le 10 octobre dans le bloc 0-99 de Old Post Road à Boulder Hill.

Batterie domestique signalée

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de batterie domestique qu’ils ont pris à 23h31 le 10 octobre dans le bloc 2000 de Light Road dans le canton d’Oswego.

Un incident de conduite désordonnée a fait l’objet d’une enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’incident de conduite désordonnée qu’ils ont reçu à 13h47 le 9 octobre dans le bloc 0-100 de Yorkville Road à Bristol.

Dégâts matériels, cambriolage de véhicule signalés

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de cambriolage d’un véhicule à moteur et de dommages criminels à la propriété qu’ils ont pris à 13 h 59 le 9 octobre dans le bloc 0-99 de la route Pembrooke à Boulder Hill.

Dégâts matériels sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de dommages criminels à la propriété qu’ils ont pris à 14 h 27 le 9 octobre dans le bloc 0-99 de Surrey Road à Boulder Hill.

Mandat d’arrêt

Les adjoints du shérif ont arrêté Serrina B. Ortiz, 25 ans, du bloc 900 de Claim Street, Aurora, sur un mandat de la police de Naperville à 21h30 le 9 octobre dans le bloc 300 de Douglas Road à Oswego. Le bureau du shérif a déclaré que le mandat d’arrêt pour Ortiz avait été délivré pour une accusation de possession d’une substance de contrôle. Ortiz a été transporté à la prison du comté de Yorkville pour traitement.

Charge d’armes

Les adjoints du shérif ont arrêté Jessica Martinez, 28 ans, du bloc 0-99 de Chatham Place, Boulder Hill, alors qu’elle effectuait un arrêt de la circulation sur Douglas Road près de Long Beach Road à Boulder Hill à 22 h 55 le 9 octobre. Le bureau du shérif a déclaré Martinez a été inculpé d’usage illégal aggravé d’une arme. Martinez a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Mandat DUI

Les adjoints du shérif ont arrêté Monika Lefanowicz, 42 ans, du bloc 200 de Devoe Drive à Oswego à 4 h 47 le 10 octobre à sa résidence sur un mandat du comté de Kendall pour défaut de comparaître devant le tribunal pour conduite sous l’influence. Le bureau du shérif a déclaré que Lefanowicz avait été transporté au bureau du shérif pour traitement.

Automobiliste cité

Les adjoints du shérif ont condamné Saniece Harris, 20 ans, du bloc 3100 de Whirlaway Lane, Montgomery, avec une vitesse de 26 à 35 mph au-dessus de la limite de vitesse affichée après avoir arrêté le véhicule de Harris à 4 h 37 le 8 octobre sur la route 47 et Chicago Road à Lisbonne Canton. Le bureau du shérif a déclaré que Harris avait été libéré sous caution en attendant la procédure judiciaire.

Conduite avec permis révoqué

La police du shérif a condamné Kyle D. Vaughn, 30 ans, du bloc 1000 de Stoneridge Circle, Yorkville, pour avoir conduit avec un permis révoqué après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait à 19 h 09 le 8 octobre dans la région d’East Schoolhouse Road et Crook Creek Drive à Yorkville pour une violation d’équipement.

Un automobiliste fuit la police à Boulder Hill

Les adjoints du shérif enquêtent sur un incident impliquant un automobiliste qui s’est enfui et a échappé aux adjoints à 19 h 35 le 8 octobre sur les routes Pembrooke et Surrey à Boulder Hill.

Charge d’armes

Les adjoints du shérif ont arrêté Yiovani Gonzalez, 22 ans, du bloc 200 de Fifth Street, Aurora, pour utilisation non autorisée d’une arme lors d’un arrêt de la circulation à 00h26 le 9 octobre près de l’intersection de Boulder Hill Pass et Briarcliff Road à Boulder Hill. Le bureau du shérif a déclaré que Gonzalez avait été transporté à la prison du comté pour y être traité.

Le vol d’identité fait l’objet d’une enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de vol d’identité qu’ils ont pris à 13h09 le 7 octobre dans le bloc 6000 d’Oakbrook Road dans le canton de Fox.

Charge de la batterie domestique

Les adjoints du shérif ont arrêté Nicholas Stadler, 32 ans, du bloc 0-99 de Chatham Place, Boulder Hill, à 16 h 24 le 7 octobre à son domicile pour batterie domestique. Stadler a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Mandat d’arrêt

Les adjoints du shérif ont arrêté Isaac Ramirez, 21 ans, du bloc 3000 de la route 71, Sheridan, lors d’un contrôle routier à 22 h 57 le 7 octobre dans le secteur de la route 34 et de Countryside Parkway dans le canton de Bristol. Le bureau du shérif a déclaré que Ramirez était recherché en vertu d’un mandat pour défaut de comparution devant le tribunal pour conduite sous l’influence. Ramirez a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Arrestation pour conduite avec facultés affaiblies à Boulder Hill

Les adjoints du shérif ont arrêté Nataneal Juarez, 31 ans, du bloc 100 de Beauwick Drive, Boulder Hill, pour conduite sous l’influence après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait à 23 h 56 le 7 octobre sur Fernwood Road près de Briarcliff Road à Boulder Colline. Juarez a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Arrestation pour conduite en état d’ivresse suite à une plainte pour bruit

Les adjoints du shérif ont arrêté Alejandro Sanchez, 31 ans, du bloc 100 de Tealwood Road, Boulder Hill, alors qu’il répondait à un rapport de plainte pour bruit à 0 h 09 le 8 octobre près du bloc 100 de Tealwood Road. Le bureau du shérif a déclaré que Sanchez avait été accusé de conduite sous influence et transporté à la prison du comté pour y être traité.

Rapport de vol

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de vol à 8h31 le 6 octobre dans le bloc 11000 de Lisbon Road dans le canton de Fox.

Accident avec délit de fuite sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’accident avec délit de fuite qu’ils ont pris à 12 h 52 le 6 octobre dans le bloc 2000 de la route 52 dans le canton de Seward.

Le vol d’identité fait l’objet d’une enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de vol d’identité qu’ils ont pris à 16 h 11 le 6 octobre dans le bloc 5000 de Whitetail Ridge Parkway dans le canton de NaAuSay.

Violation de l’ordonnance de protection signalée

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de violation d’une ordonnance de protection qu’ils ont prise à 21 h 28 le 5 octobre dans le bloc 8000 de la route 34.

DUI arrestation après accident

Les adjoints du shérif ont arrêté Omar Magana, 25 ans, du bloc 2000 de Hartfield Drive, Montgomery, pour conduite avec facultés affaiblies après que le véhicule qu’il conduisait a été impliqué dans un accident à 12 h 26 le 6 octobre dans la zone de la route 71 et Johnson Road . Le bureau du shérif a déclaré que Magana avait été transporté à la prison du comté pour être incarcéré.

Vol signalé

Les adjoints du shérif ont déposé un rapport de vol à 2 h 08 le 6 octobre dans le 20e pâté de maisons d’East River Road dans le canton d’Oswego. Le bureau du shérif a déclaré qu’il enquêtait.

Batterie domestique sous enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport de batterie domestique qu’ils ont pris à 10 h 42 le 4 octobre dans le bloc 1100 de la route 30 dans le canton d’Oswego.

Batterie signalée

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’une batterie qu’ils ont prise à 19 h 50 le 4 octobre dans le bloc 0-99 de Circle Drive East à Boulder Hill.

Un suspect arrêté sous mandat de pédopornographie

Les adjoints du shérif ont arrêté Bruce Bennett, 70 ans, du bloc 1700 de la route 30, canton d’Oswego, à 21 h 53 le 4 octobre à son domicile. Le bureau du shérif a déclaré que Bennett était recherché en vertu d’un mandat de la police d’Aurora pour pornographie juvénile. Bennett a été transporté à la prison du comté pour traitement.

Excès de vitesse

Les adjoints du shérif ont cité Reggie Hooper, 42 ans, du bloc 500 de Colchester Drive, Oswego, pour excès de vitesse de 26 à 35 mph au-dessus de la limite de vitesse affichée après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait à 22h21 le 4 octobre sur Orchard Road et Route 34 dans le canton de Bristol.

Intrusion, dommages matériels, harcèlement faisant l’objet d’une enquête

Les adjoints du shérif enquêtent sur un rapport d’intrusion criminelle, de dommages criminels à la propriété et de harcèlement par communication électronique qu’ils ont pris à 1 h 11 le 5 octobre dans le bloc 0-99 d’East River Road dans le canton d’Oswego.