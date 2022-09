Rapports du shérif du comté de Kane pour : du 7 au 10 septembre 2022

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Connor R. Baker, 28 ans, du bloc 800 de Myers Road, Sugar Grove, a été accusé le 7 septembre de conduite imprudente, de non-réduction de la vitesse pour éviter un accident, d’endommagement d’un poteau ComEd, d’un panneau Chevron et d’un poteau à Chemins Hankes et West Ridge, dommages à un ponceau de drainage sur le chemin Hankes et dommages aux arbres sur le chemin West Ridge et dommages au ponceau et à l’herbe sur le chemin Hankes, dans le canton de Sugar Grove.

• Brandon E. Brengman, 42 ans, du bloc 24000 de South 595 Road, Grove, Okla., A été accusé le 7 septembre de voies de fait graves contre un policier, de résistance aggravée à un policier et de conduite désordonnée dans le bloc 42W900 de Jericho Road , canton de Sugar Grove.

• Robert S. Lord, 51 ans, du bloc 0N700 de Watson Road, Maple Park, a été accusé le 10 septembre d’avoir résisté à un policier et de conduite désordonnée.