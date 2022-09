Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Un morceau de gravier s’est envolé d’une remorque à toit ouvert, a heurté et brisé le pare-brise d’une Rolls Royce Phantom V grise de 1967, a rapporté le conducteur le 2 septembre. Cela s’est produit alors qu’il voyageait vers le sud sur la route 47 depuis Main Street Road dans le canton de Blackberry. . Il en coûtera 3 500 $ pour remplacer le pare-brise, car seuls 400 de ce type de véhicule ont été fabriqués, selon le rapport. Les députés ont indiqué que son assurance automobile pourrait être le meilleur moyen de gérer l’incident.

• Bradley A. Havertape, 50 ans, du bloc 1800 de Hunters Ridge Lane, Sugar Grove, a été accusé le 2 septembre d’avoir dépassé la limite de 35 milles à l’heure ou plus. Les députés ont chronométré le coupé BMW 2011 noir de Havertape voyageant vers l’est sur Tanner Road à North Aurora à 104 miles à l’heure dans une zone de 50 mph.

• Gary M. Sleezer, 51 ans, du bloc 12000 d’Andrew Street, Plano, a été accusé le 31 août d’avoir conduit une semi-remorque qui pesait 28 440 livres au-dessus de la limite de poids sur une route non désignée, de ne pas avoir affiché la taille et permis de poids et défaut de s’arrêter à un panneau d’arrêt sur Harley Road pour tourner sur la route 38. Harley Road entre la route 38 et Keslinger Road est signalé qu’aucun camion de plus de 12 000 livres, l’immatriculation brute du véhicule ou la limite de charge n’est autorisée, indique le rapport.

• Un téléphone cellulaire d’une valeur de 250 $ et des clés de contact ont été volés le 6 septembre dans deux véhicules dans le pâté de maisons 32W600 de la promenade Fabyan, canton de Genève.