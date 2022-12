Rapports du shérif du comté de Kane pour : 26 oct.-déc. 6

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Steven B. Powell, 57 ans, du bloc 3N500 de Prairie Drive, St. Charles, a été accusé le 30 novembre de conduite sous l’influence et de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 %. Les adjoints ont été appelés à Oakwood Drive et à la Route 64 à Campton Hills vers 19 h 15 après un rapport faisant état d’un homme qui semblait tomber de sa camionnette et sa jambe était coincée en dessous. La police de Campton Hills avait répondu en premier, et ils ont noté que le camion était en marche arrière, la jambe gauche de Powell sous le genou était sous le pneu et sa jambe droite était dans la zone de blocage de la porte. Powell a été libéré du véhicule et emmené à l’hôpital Northwestern Medicine Delnor à Genève, selon le rapport.

• Hampshire Farms, 14N850 Route 20, Rutland Township, a signalé le 28 novembre qu’il avait été escroqué de 47 850 $ après que le service de comptabilité ait pensé avoir effectué un paiement autorisé à Custom Canopies International en Californie – qui a déclaré qu’il n’avait pas demandé de paiement ni reçu un . La société a déclaré qu’un autre de ses clients avait déclaré avoir été victime de la même manière, selon le rapport.

• Jesse R. Valdez Jr., 29 ans, du bloc 34W300 de l’avenue Courier, canton de St. Charles, a été inculpé le 4 décembre de deux chefs de coups et blessures domestiques et de résistance à un policier, tous des délits.

• Une résidente du bloc 39W300 de Preston Circle, canton de Blackberry, a rapporté le 26 octobre qu’elle et son mari avaient offert une plaque de cuisson pour 150 $ sur une application téléphonique appelée offre. Un acheteur a envoyé un chèque de banque par la poste pour 1 950 $ et a demandé que le solde du trop-perçu lui soit renvoyé. Le couple a réalisé qu’il s’agissait d’une arnaque et l’a signalé à la police.

• Brian A. Tatar, 38 ans, du bloc 1100 de Fourth Street, St. Charles, a été inculpé le 29 octobre de coups et blessures aggravés et d’invasion illégale de véhicules. Les députés ont remarqué quatre véhicules arrêtés sur la route 38 près du chemin Bricher à Saint-Charles à 1 h 23 avec plusieurs occupants à l’extérieur qui se criaient dessus. Le différend a commencé au sujet d’un conducteur klaxonnant après avoir été coupé, selon le rapport. La victime a déclaré aux députés que Tatar l’avait sorti de son véhicule et l’avait frappé au visage, selon le rapport.

• Madeline Espinoza, 18 ans, du bloc 6N300 du chemin River Grange, canton de St. Charles, a été accusée le 28 novembre d’avoir dépassé la limite à 35 milles à l’heure ou plus. La Nissan d’Espinoza a été chronométrée à 80 miles à l’heure dans une zone de 45 mph sur Randall Road à Red Haw Lane à 7h10.

• Justin L. McGovern, 38 ans, du pâté de maisons 7N000 de l’avenue Irving, canton de St. Charles, a été inculpé le 6 décembre de deux chefs d’accusation de coups et blessures domestiques. Selon des informations, lorsque la victime a dit à McGovern qu’elle sortait avec quelqu’un d’autre et a essayé de partir, elle a dit qu’il s’était cogné l’arrière de la tête contre la porte, son bras droit contre la porte ou le comptoir et avait jeté son téléphone portable par terre. Elle a dit aux députés qu’elle n’était pas en mesure d’appeler le 911 sur son téléphone, alors elle s’est rendue chez son petit ami actuel pour appeler le 911, selon le rapport.

• Logan M. Heinke, 19 ans, du bloc 0S700 de Skyline Drive, canton de Batavia, a été accusé le 6 décembre d’avoir dépassé la limite de 26 à 34 milles à l’heure. La camionnette de Heinke a été chronométrée à 77 miles à l’heure dans une zone de 45 mph sur Randall Road à la route 38 peu après 23 heures.