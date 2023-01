Rapports du shérif du comté de Kane pour : 2-8 janvier 2023

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Sean M. Joyce, 35 ans, du bloc 5N500 de Leola Lane, canton de St. Charles, a été inculpé le 8 janvier de deux chefs de coups et blessures domestiques et de résistance à un policier, tous des délits. Les députés ont été appelés à l’adresse de Leola Lane peu après 1 h du matin à la suite d’un rapport du 911. Les députés ont suivi une traînée de sang depuis la porte qui a été étalée dans toute la maison, ainsi que des verres à vin et des assiettes cassés, trouvant finalement Joyce, selon le rapport.

• William J. Lord, 67 ans, du pâté de maisons 13000 de Grove Road, Sycamore, a été inculpé le 2 janvier d’avoir quitté les lieux d’un accident avec dommages au véhicule, devoir de donner des informations et de porter secours après un accident, conduite désordonnée, conduite trop rapide pour les conditions, suivre de trop près et ne pas signaler un accident à la police. Les députés ont été appelés pour un accident avec délit de fuite sur les routes Lasher et Harter dans le canton de Blackberry peu après 15 heures. Une femme se rendait au travail en voiture lorsqu’un homme dans une Toyota Tundra grise l’a talonnée sur plusieurs kilomètres, puis lorsqu’elle a tenté de s’arrêter. pour le laisser passer, il a heurté le côté conducteur arrière de sa Volkswagen Jetta, selon des informations. La conductrice est sortie et a tenté d’ouvrir la poignée de la porte du conducteur tout en criant des obscénités, selon des informations. La femme l’a enregistré sur son téléphone portable, qui comprenait son visage, son véhicule, sa plaque d’immatriculation et son immatriculation, selon le rapport.

• Timothy Y. Gravit, 56 ans, du bloc 4N500 d’Arrowhead Drive, Campton Hills, a été accusé le 5 janvier de conduite sous l’influence, de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 % et de non-réduction de vitesse pour éviter un accident. Les députés ont été appelés sur les routes Brier Hill et Berner dans le canton de Hampshire peu après 16 heures en réponse à un accident impliquant un conducteur qui a été vu en train de jeter des canettes de bière hors du véhicule, selon le rapport. Les députés ont ensuite trouvé une nouvelle caisse de Coors Light et plusieurs canettes étalées derrière un arbre, à l’est du véhicule. Gravit a déclaré aux députés qu’il avait heurté un endroit glissant et avait percuté un poteau. Lorsqu’on lui a demandé combien il avait bu, Gravit a répondu: “Pas assez.” Le taux d’alcoolémie de Gravit a ensuite été mesuré à 0,160%, indique le rapport.

• Haseeb K. Mohammed, 26 ans, du bloc 900 de Tierney Lane, Batavia, a été accusé le 6 janvier d’avoir dépassé la limite de 26 à 34 milles à l’heure. Le radar a enregistré le véhicule de Mohammed roulant à 71 miles à l’heure dans une zone de 45 mph sur Kirk Road.