Rapports du shérif du comté de Kane pour : 16-30 mai 2023

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Nicholas C. Acosta, 31 ans, du bloc 40W100 de Kingfisher Court, Campton Hills, a été accusé le 16 mai de conduite sous l’influence. Les députés ont répondu à un rapport selon lequel une Dodge Charger rouge était partiellement au-dessus du bord d’une chute de 30 à 50 pieds sur un chantier de construction après avoir contourné des barricades sur Harmony Road au nord de Higgins Road, Hampshire peu avant 14 heures. La police du Hampshire est arrivée en premier et a obtenu le conducteur est sorti en toute sécurité de la voiture, qui a ensuite été remorquée.

• Les panneaux nord et sud de Mill Creek sur Fabyan Parkway à Mill Creek Drive ont été signalés le 29 mai comme ayant subi des dommages de 5 000 $.

• Alfred L. Buchanan, 63 ans, du bloc 43W300 de Hawkeye Drive, canton de Campton, a été inculpé le 29 mai de deux chefs de délit de batterie domestique. La victime a dit aux députés qu’elle et Buchanan se disputaient, elle a fait ses valises pour partir et Buchanan l’a attrapée par les cheveux, l’a clouée au sol et lui a cogné la tête contre le sol. La victime a déclaré aux députés qu’elle lui avait alors donné un coup de pied dans l’aine et lui avait enlevé ses lunettes parce que sa vue était mauvaise. Les députés ont pris des photos des blessures à l’arrière de la tête, du cou et du bras gauche.

• Jarrod L. Fortner, 49 ans, du bloc 200 de Sycamore Street, Somonauk, a été arrêté le 31 mai sur un mandat du comté de Kane pour défaut de comparaître devant le tribunal sur des accusations de crime aggravé DUI. Les députés ont été appelés à une résidence à 22 h 15 dans le bloc 6N700 de l’avenue Tuscola, canton de St. Charles, pour un rapport de troubles domestiques impliquant cinq colocataires qui avaient bu – Fortner étant l’un d’entre eux. Fortner est détenu dans la prison du comté de Kane avec une caution de 30 075 $. Il doit comparaître devant le tribunal le 30 juin.