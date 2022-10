Rapports du shérif du comté de Kane pour : 14 et 15 octobre 2022

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Cheryl A. Genley, 57 ans, du bloc 400 de Shannon Street, Elburn, a été arrêtée le 15 octobre sur deux mandats pour crime du comté de Lee et un mandat pour crime du comté de Kane.

• Une résidente du bloc 2S600 de Raddant Road, canton de Batavia, a signalé le 15 octobre qu’elle avait perdu un acompte de 200 $ sur un chiot via Zelle et qu’elle n’avait plus jamais entendu parler des vendeurs. Elle était censée aller à Defiance, Ohio pour récupérer le chien, mais a décidé que c’était une arnaque et l’a signalé à la place.

• Mitchell C. Ziem, 19 ans, du bloc 1300 de Dunham Court, Genève, Nicholas A. Barrios, 18 ans, du bloc 3300 de Hillcrest Road, Genève, Joseph P. Black, 18 ans, du bloc 39W500 de Sulley Drive, Blackberry Township et Jackson T. Mocchi, 18 ans, du bloc 0N600 de Weaver Circle, Blackberry Township ont tous été accusés le 16 octobre d’intrusion criminelle dans des biens immobiliers situés dans le bloc 16N500 de Power Road, Gilberts. Le propriétaire a signalé à 0 h 50 que quatre hommes se trouvaient au sommet de sa grange avec des lampes de poche, mais se sont enfuis lorsqu’il s’est approché.

• Une machine à direction à glissement Case de 1995 d’une valeur de 15 000 $ a été signalée volée le 15 octobre dans une grange du bloc 0S500 de Green Road, dans le canton de Blackberry.

• Michael B. Jandura, 32 ans, du bloc 6N900 de Riverside Drive, canton de St. Charles, a été accusé le 14 octobre d’avoir omis de réduire la vitesse pour éviter un accident, d’avoir quitté les lieux d’un accident avec dommages au véhicule et d’avoir conduit un véhicule non assuré.