Rapports du shérif du comté de Kane pour : 12-29 décembre 2022

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Alejandro Gutierrez, 46 ans, du bloc 600 d’Alice Place, Elgin, a été accusé le 25 décembre de conduite sous l’influence, excès de vitesse de 36 à 34 milles à l’heure au-dessus de la limite et mauvaise utilisation des voies. Les adjoints ont été appelés dans le secteur des routes Randall et Silver Glen peu après 23 h 45 à la suite d’une plainte au volant. Les députés ont chronométré une Nissan verte roulant à 80 miles à l’heure dans une zone de 50 mph et l’ont observée se faufilant entre les voies, indique le rapport.

• Nora K. Austin, 43 ans, du bloc 10000 de Red Oak Drive, St. John, Ind., a été accusée le 27 décembre de conduite sous l’influence et de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 %. Les députés ont été appelés à Randall Road et Fabyan Parkway à 23h13 en réponse à un rapport d’une Cadillac XT5 noire garée dans la voie réservée aux bus face au nord. Lorsque les députés se sont approchés, le chauffeur s’est réveillé. Son taux d’alcoolémie a été mesuré à 0,197%, indique le rapport.

• Joshua L. Gough, 26 ans, du bloc 300 de Hilltop Drive, North Aurora, a été inculpé le 29 décembre de coups et blessures aggravés contre un policier, de résistance aggravée et de conduite désordonnée.

• Johna L. Fiorito, 31 ans, du 0S700 Wenmoth Road, canton de Batavia, a été inculpée le 12 décembre d’un chef de délit de batterie domestique.