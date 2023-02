Rapports du shérif du comté de Kane pour : 10 janvier-février. 7, 2023

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de Kane. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Larry Heredia, 48 ans, du bloc 200 de Fairfield Avenue, Lombard, a été accusé le 22 janvier de batterie domestique. Les adjoints ont été appelés à View Grocery and Liquor, 6N559 Route 25, St. Charles Township peu après 19 heures lorsqu’un employé a appelé pour signaler que son ex-petit ami lui avait craché au visage. La victime a déclaré aux députés qu’elle parlait à un ami masculin lorsque Heredia est entrée dans le magasin et est devenue jalouse; Heredia a déclaré aux députés qu’il croyait qu’ils étaient en couple.

• Crossroads Christian Youth Center, 49@294 Route 30, Big Rock Township, a signalé le 7 février qu’une remorque grise à un essieu Doolittle d’une valeur de 1 500 $ avait été volée.

• Une fournaise d’une valeur de 750 $ a été signalée volée le 2 février dans une maison du bloc 3N800 de la route 31, canton de St. Charles. FedEx a livré le four et lorsque le propriétaire a été informé, il a contacté un voisin pour le récupérer, mais le colis avait disparu.

• Kevin V. Hilton, 28 ans, du bloc 600 de Madison Street, Batavia, a été accusé le 3 février de harcèlement par voie électronique, de harcèlement par téléphone et de violation de sa caution, tous délits. Hilton a été arrêté pour les mêmes accusations le 17 janvier et libéré avec la stipulation qu’il ne contacte pas le témoin plaignant, indique le rapport. La police a consulté environ 50 messages envoyés à la victime les 26 janvier, 27 janvier, 29 janvier et 1er février. Il s’agissait de photos de lui-même, de ses documents de cautionnement, de commentaires obscènes et inappropriés via le compte Instagram de son entreprise, selon le rapport. .

• Marcelino Pancheco-Padilla, 45 ans, du bloc 200 de North 15th Street, St. Charles, a été accusé le 5 février de conduite sous l’influence, de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08%, de dépassement inapproprié d’un véhicule d’urgence et conduite sans feux arrière allumés lorsque cela est nécessaire. Le taux d’alcoolémie de Pancheco-Padilla a été mesuré à 0,179%, indique le rapport.

• Valerie P. York, 30 ans, du bloc 6N300 du canton d’Essex Avenue St. Charles, a été accusée le 26 janvier de violation de sa caution pour coups et blessures domestiques.

• Jerod D. Carpenter, 30 ans, du bloc 200 de North North Main Street, Burlington, a été inculpé le 3 février de coups et blessures domestiques aggravés et de deux chefs de coups et blessures domestiques. La victime a déclaré à la police que Carpenter l’avait frappée au visage, lui faisant saigner du nez et l’avait placée dans une prise d’étranglement, ce qui l’avait rendue étourdie et incapable de parler ou de respirer. Carpenter a déclaré à la police qu’il l’avait “armée” lorsqu’elle l’a attaqué. Carpenter est détenu sous caution de 20 000 $ dans la prison du comté de Kane.

• Sarah Stark, 37 ans, du bloc 2600 de Pecos Circle, Montgomery, a été accusée le 1er février de conduite sous l’influence et d’utilisation inappropriée des voies. Les députés se sont rendus à Keslinger Road à l’est de Francis Road à Maple Park vers 1 h du matin en réponse à un Nissan Rogue blanc qui a quitté la route.

• Elias Taye, 58 ans, du bloc 1S000 de Burnham Lane, canton de Blackberry, a été inculpé le 24 janvier de deux chefs de délit de batterie domestique. Une dispute au sujet des clés de voiture a dégénéré en coups de poing dans le bras, égratignure à la main, saisie par les épaules et secouée.

• Tyra M. Mason, 24 ans, d’Aurora a été inculpée le 10 janvier de deux chefs d’accusation de crime aggravé de conduite sous l’influence, de délit de conduite sous l’influence, de conduite avec un permis révoqué, de conduite d’un véhicule non assuré et de conduite sans phares allumés lorsque nécessaire après 22 h sur Orchard Road à North Aurora.