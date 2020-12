Drew Brees semble prêt à faire son retour à l’action pour les Saints de la Nouvelle-Orléans après une mise à pied de quatre semaines.

Selon plusieurs rapports, les médecins ont autorisé vendredi Brees pour le match, et les Saints prévoient de commencer le vétéran de 20 ans dimanche à domicile contre les Chiefs de Kansas City.

Le joueur de 41 ans a quitté un match de la semaine 10 contre les 49ers de San Francisco et a été diagnostiqué avec 11 côtes fracturées et un poumon perforé. Brees est retourné à la pratique cette semaine et est resté sous évaluation.

Taysom Hill, qui est allé 3-1 à la place de Brees, devrait revenir à son rôle antérieur de joueur utilitaire, alignant au receveur large, à l’extrémité serrée, au dos H et au quart-arrière selon le package.

La rencontre de dimanche avec les Chiefs au Superdome est une confrontation cruciale. Non seulement il s’agit d’un aperçu potentiel du Super Bowl, mais la Nouvelle-Orléans vise à rebondir après la défaite de la semaine dernière contre Philadelphie, qui a éliminé les Saints de la première place du NFC. Green Bay (également 10-3) détient le bris d’égalité basé sur le pourcentage de victoire face à face.

La Nouvelle-Orléans affronte Kansas City, le Minnesota et la Caroline pour clore la saison régulière et aimerait dépasser les Packers pour assurer l’avantage sur le terrain tout au long des séries éliminatoires de la NFC. Les Packers affrontent les Panthers, les Titans et les Bears pour conclure la saison régulière.

Brees cette saison se classe au troisième rang de la NFL pour le classement des passeurs (110,0) et compte 18 passes de touché et trois interceptions avec une moyenne de 244 verges par la passe par match.