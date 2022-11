Rapports de police d’Oswego / 24 nov. 2022 – Section locale de Shaw

Les informations du 24 novembre 2022, les rapports de police sont obtenues auprès du Département de police d’Oswego. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Crash avec délit de fuite signalé

La police d’Oswego a signalé un accident avec délit de fuite survenu à 10 h le 16 novembre sur Orchard Road, à environ 100 pieds au nord de la route 71. La police a déclaré que l’accident impliquait une semi-remorque et un véhicule de tourisme, et ils ont des pistes actives et enquêtent.

Vol sous enquête

La police d’Oswego enquête sur un incident au cours duquel un homme inconnu a volé des marchandises à 17 h 40 le 16 novembre dans un dépanneur d’une station-service dans le bloc 1800 de la route 30.

Un blessé, de lourds dégâts dans un accident

Une femme de 61 ans a été blessée dans un accident impliquant deux véhicules à 19 h 16 le 19 novembre sur la route 34 à la route 31 à Oswego, selon la police du village. La femme a été transportée au Rush Copley Medical Center à Aurora pour le traitement de blessures mineures tandis que les deux véhicules impliqués dans l’accident ont été lourdement endommagés, a indiqué la police.

Un blessé dans le crash de la Route 71

Un homme de 43 ans a été blessé dans un accident impliquant deux véhicules à 19 h 28 le 19 novembre sur la route 71 à Forest Street à Oswego, a rapporté la police du village. La police a déclaré que l’homme avait été transporté au centre médical Rush Copley à Aurora pour le traitement de blessures mineures.

Le crash d’Angela Circle fait l’objet d’une enquête

La police d’Oswego enquête sur un accident dans lequel une voiture a heurté une porte de garage à 15 h le 19 novembre dans le bloc 200 d’Angela Circle.

Colis pris du porche

La police d’Oswego a enregistré un vol de colis sous un porche à 17 h 28 le 19 novembre dans le bloc 200 de Thornbury Drive.

Accident de trois véhicules

La police d’Oswego a répondu à un accident impliquant trois véhicules dans lequel l’un des véhicules a fui les lieux à 17 h 50 le 18 novembre sur la route 71 à Washington Street. Aucun blessé n’a été signalé dans l’accident.

Crash avec délit de fuite

La police d’Oswego enquête sur un accident avec délit de fuite survenu à 8 heures du matin le 18 novembre sur Wolf’s Crossing Road à Fifth Street.

Arrêt de la batterie domestique

La police d’Oswego a arrêté Priscilla Boisvert, 27 ans, du bloc 800 de Cougar Lane, Oswego, à 17 h le 17 novembre pour batterie domestique. La police a déclaré que Boisvert avait été arrêté au poste de police.

Un délit de fuite sur un parking fait l’objet d’une enquête

La police d’Oswego enquête sur un accident avec délit de fuite survenu à 16 h le 18 novembre dans le stationnement du magasin d’alimentation Jewel sur la route 30.

Violation de licence

La police d’Oswego a condamné Sergio Bueno, sans âge, du bloc 600 de la rue Lebanon, Aurora, pour conduite sans permis valide après un arrêt de la circulation à 20 h 08 le 18 novembre dans le bloc 2800 de la route 34.

Violation de licence

La police d’Oswego a condamné Demone L. Williams, 29 ans, du bloc 100 de Kevin Drive, Montgomery, pour avoir conduit avec un permis révoqué après un arrêt de la circulation à 21 h 18 le 18 novembre sur la route 34 à Prairie Market Drive.

Automobiliste face aux contraventions

La police d’Oswego a émis une contravention à Andrew Lee Dietzen, 33 ans, du bloc 1100 de Loretta Avenue, Menasha, Wisconsin, après un arrêt de la circulation à 21 h 59 le 18 novembre dans le bloc 1200 de la route 34. La police a déclaré que Dietzen avait été cité pour conduite avec permis. révoquée, conduite d’un véhicule à moteur non assuré et immatriculation expirée. Le véhicule de Dietzen a été remorqué hors des lieux.

Juvénile cité pour violation de permis

La police d’Oswego a cité un jeune de 16 ans d’Aurora pour avoir conduit sans permis valide après un contrôle routier à 13 h 48 le 17 novembre sur Douglas Road à Old Post Road.

Un automobiliste cité pour violation de permis

La police d’Oswego a cité Raul Perez-Arzola, 46 ans, du 154 Tealwood, Boulder Hill, pour conduite sans permis valide après un contrôle routier à 21 h 42 le 17 novembre sur Fernwood Road et Sonora Road à Boulder Hill.

Juvénile cité pour violation de permis

La police d’Oswego a cité un jeune de 17 ans d’Aurora pour avoir conduit sans permis valide après un contrôle routier à 22h47 le 17 novembre dans le bloc 4200 de la route 71.