Rapports de police de Yorkville / 27 octobre 2022 – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police du 27 octobre 2022 sont obtenues auprès du Service de police de Yorkville. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Montre chère déclarée perdue

Le 19 octobre, un résident du bloc 1300 de Marketplace Drive a signalé qu’une montre Rolex d’une valeur de 2 700 $ avait été perdue entre août et octobre.

Redevance filets anti-circulation

Charles Briscoe, 33 ans, de Chicago, a été accusé de ne pas avoir de permis de conduire valide à 19 heures le 20 octobre après que la police a effectué un contrôle routier dans le bloc 200 de la rue Heustis.

Un homme accusé d’une collision avec un véhicule

Christopher Hanson, 37 ans, de Milwaukee, Wisconsin, a été accusé d’utilisation inappropriée de la voie, de non-respect d’un dispositif de contrôle de la circulation, de non-réduction de la vitesse pour éviter un accident et de conduite d’un véhicule à moteur non assuré en lien avec une collision à 13 h 41 le 22 octobre. à l’intersection des routes 47 et 34.

La police a déclaré que Hanson se déplaçait vers le nord sur la route 47 lorsqu’il s’est approché de deux véhicules arrêtés dans les deux voies en direction nord pour un feu rouge et a tenté de conduire entre les deux véhicules, les heurtant tous les deux. Aucune blessure n’a été signalé.

Un motard transporté à l’hôpital

Un homme de North Aurora a été transporté au centre médical Rush Copley après que la moto qu’il conduisait a été heurtée par une automobile à 18 h 37 le 22 octobre à l’intersection des routes Galena et Kennedy.

La police a déclaré qu’un véhicule conduit par Donna Phillip, 83 ans, du bloc 100 de Monna Street, Sugar Grove, tournait à gauche sur Galena lorsqu’il a coincé l’avant de la moto, qui se dirigeait vers l’est sur Kennedy. Phillip a été accusé de ne pas avoir cédé en tournant à gauche.