Rapports de police de Yorkville / 20 juillet 2023 – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports de police de Yorkville du 20 juillet 2023 sont obtenues auprès du Service de police de Yorkville. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant le tribunal.

L’envoi de SMS conduit à un crash

Angela Dunning, 37 ans, du bloc 600 de Greenfield Turn à Yorkville, a été accusée d’utilisation illégale d’un appareil de communication en lien avec une collision de véhicules après un incident à 17 h 46 le 10 juillet à l’intersection de la route 71 et de Country Hills Road.

La police a déclaré que Dunning envoyait des textos alors qu’il tournait à droite et a heurté un véhicule conduit par une femme de Yorkville âgée de 21 ans. Il n’y a pas eu de blessé et les deux véhicules ont pu être chassés.

Permis suspendu

Erica Kauffman, 39 ans, du bloc 400 de Barberry Circle à Yorkville, a été accusée de conduite avec permis suspendu après un arrêt de la circulation à 8 h 41 le 11 juillet à l’intersection de la route 34 et du chemin Diehl Farm. Elle a été libérée avec une date d’audience.

Un cerf entre en collision avec un véhicule

Un cerf a sauté sur la chaussée et est entré en collision avec un véhicule conduit par un homme de Yorkville âgé de 34 ans à 22 h 46 le 16 juillet sur la route 34 et le boulevard Autumn Creek. Il n’y a pas eu de blessé et le chevreuil a quitté les lieux. Le véhicule a subi des dommages modérés mais a pu rouler.

Homme accusé de conduite avec facultés affaiblies

Rosalio Aguirre-Rodriguez, 22 ans, du bloc 600 de la Quatrième Avenue à Aurora, a été accusée de conduite sous l’influence et d’utilisation inappropriée des voies à 22 h 16 le 16 juillet dans le bloc 600 de White Oak Way.

La police a déclaré qu’un véhicule conduit par Aguirre-Rodriguez a quitté la chaussée, a heurté et démoli une boîte aux lettres, a continué sur un trottoir et s’est écrasé dans un arbre dans la cour avant d’une résidence. Il a été transporté au Rush Copley Medical Center pour des blessures qui ne mettaient pas sa vie en danger.

Permis suspendu

Cassey Van Deveer, 36 ans, du bloc 100 de la rue DeKalb à Sandwich, a été accusée de conduite avec permis suspendu après un arrêt de la circulation à 10 h 44 le 14 juillet à l’intersection de la route 34 et de Lakewood Springs Drive pour immatriculation suspendue. Van Deveer a également été accusé de ne pas avoir d’assurance.

Juvénile inculpé

Un mineur a été accusé de conduite avec un permis suspendu à 10 h 19 le 16 juillet sur la route 34 et Center Parkway avant d’être remis à un tuteur légal.

Une femme blessée dans un accident

Une femme d’Oswego âgée de 74 ans a été emmenée au Rush Copley Medical Center pour les blessures qu’elle a subies lors d’une collision avec un véhicule à 15 h 40 le 15 juillet à l’intersection de la route 34 et de l’American Way.

Scott Larson, 27 ans, du bloc zéro à 99 de Lyncliff Drive à Oswego, a été accusé de ne pas avoir cédé le virage à gauche en lien avec l’accident. Les deux véhicules ont été remorqués.