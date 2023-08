Rapports de police de Sugar Grove : 4-11 août 2023

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du service de police de Sugar Grove. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Jose Gonzalez-Gurrola, 44 ans, du bloc 800 de Hill Avenue, Aurora, a été accusé le 4 août de conduite sous l’influence et d’utilisation inappropriée des voies.

• Michael Null, 45 ans, du bloc 1000 de Lafayette Street, Aurora, a été accusé le 11 août de possession illégale de marijuana par un conducteur, de conduite avec un permis suspendu, de conduite d’un véhicule avec une immatriculation suspendue et de conduite d’un véhicule non assuré et a été arrêté sur mandat de la police d’Aurora pour défaut de comparaître devant le tribunal pour une accusation de trafic.

• Nadine Cantu-Gallegos, 32 ans, du bloc 9000 de South 89th Avenue, Hickory Hills, a été accusée le 11 août de transport illégal de marijuana, de conduite avec un permis suspendu, de conduite d’un véhicule avec une immatriculation suspendue et de conduite d’un véhicule non assuré.

• John Montoya, 38 ans, du bloc 100 de South May Street, Joliet, a été accusé le 11 août de transport illégal de marijuana par un conducteur, de conduite avec un permis suspendu, de conduite d’un véhicule avec une immatriculation suspendue et de conduite d’un véhicule non assuré.