Rapports de police de Plano / 6 octobre 2022 – Shaw Local

Constat d’automobiliste pour courses de rue, excès de vitesse aggravé

La police de Plano a émis une contravention à Jesus Zaragoza Jr., 18 ans, du bloc 300 de Hubbard Circle, Plano, avec courses de rue et excès de vitesse aggravé à 21 h le 28 septembre sur la route 34 à Lakewood Springs Drive. La police a déclaré que le véhicule de Saragosse était l’un des deux véhicules activement engagés dans une course de rue sur la route 34 à travers la ville. Saragosse a été réservée et libérée dans l’attente d’une comparution devant le tribunal.

Un mineur cité pour excès de vitesse aggravé

La police de Plano a condamné un conducteur juvénile pour excès de vitesse aggravé à 16 h 35 le 30 septembre dans le secteur de North Eldamain Road et Galena Road. La police a déclaré que le mineur avait reçu une citation à comparaître et avait été libéré en attendant sa comparution devant le tribunal.