Rapports de police de Plano / 5 janvier 2023 – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports de police du 5 janvier 2023 sont obtenues auprès du Département de police de Plano. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Délivré trois citations

La police de Plano a condamné Trevion Smith, 20 ans, du bloc 800 de Martin Court, Plano, avec conduite avec un permis suspendu, conduite d’un véhicule à moteur non assuré et excès de vitesse entre 21 et 25 mph au-dessus de la limite de vitesse affichée après un arrêt de la circulation à 7h03 pm 28 décembre sur East South Street à South Hale Street. La police a déclaré que Smith avait été libéré en attendant sa comparution devant le tribunal.