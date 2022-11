Rapports de police de Plano / 17 novembre 2022 – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports de police du 17 novembre 2022 sont obtenues auprès du Département de police de Plano. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Chauffeur accusé d’excès de vitesse

Jayla Jones, 18 ans, du bloc 100 de la rue Daniel à Plano, a été accusée d’excès de vitesse aggravé de 35 mph au-dessus de la limite de vitesse à 8 h 50 le 12 novembre près de l’intersection de la route 34 et de Waubonee Drive. Elle a reçu une convocation à comparaître devant le tribunal.

Collision de véhicule

Javier Machado, 33 ans, du bloc 900 de Hyte Street à Plano, a été accusé d’avoir conduit avec un permis suspendu et d’avoir conduit un véhicule à moteur non assuré à 15 h 58 le 12 novembre à l’intersection de Little Rock Road et Creek Road en relation avec une collision avec un véhicule.

La police a ensuite arrêté Machado à 0 h 13 le 13 novembre à l’intersection des rues East Main et North James. Il a été accusé de conduite avec un permis suspendu, de conduite d’un véhicule à moteur non assuré, de défaut de signalisation et d’immatriculation expirée. Il a été mis en demeure de comparaître devant le tribunal.

Un homme verbalisé après un contrôle routier

David Snyder, 50 ans, du bloc 700 de North Center Street à Plano, a été accusé d’enregistrement incorrect après un arrêt de la circulation à 10 h 19 le 13 novembre dans le bloc 100 de East South Street.

Infractions liées aux véhicules

Chris Kames, 60 ans, du bloc 100 de Circle Drive East à Montgomery, a été accusé de ne pas avoir de permis de conduire valide, de conduire un véhicule à moteur non assuré, d’avoir expiré son immatriculation et d’avoir désobéi à un signal de contrôle de la circulation à 16 h le 13 novembre à l’intersection de la route 34. et l’avenue Turner.