Rapports de police de Plano / 13 octobre 2022 – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports de police du 13 octobre 2022 sont obtenues auprès du Département de police de Plano. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Arrestation dans un incident domestique

La police de Plano a arrêté Joseph R. Michaelsen, 59 ans, du pâté de maisons 3400 de la rue Hoffman, Plano, à 21 h 13 le 6 octobre à son domicile pour coups et blessures domestiques, y compris coups et blessures graves à un policier, voies de fait graves à un policier et avoir résisté à son arrestation. La police a déclaré que Michaelsen avait été transporté à la prison du comté de Yorkville en attendant un appel de caution.

Cité pour violation de licence

La police de Plano a condamné Calendario Gonzalez-Lopez, 42 ans, du bloc 200 de North Cook Street, Plano, après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait à 2 h 23 le 7 octobre sur East Lee Street à North East Street. La police a déclaré que Gonzalez-Lopez avait été cité pour conduite avec un permis révoqué.