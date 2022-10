Rapports de police de Lake in the Hills – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du bureau du shérif du comté de McHenry et des services de police municipaux. Les personnes répertoriées dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• James B. Talidis, 46 ans, du pâté de maisons 4600 de Franklinville Road, Union, a été accusé le vendredi 29 mars de vol au détail.

• Brett M. Koenig, 28 ans, du bloc 300 de Village Creek Drive, Lake in the Hills, a été accusé le lundi 1er avril de batterie domestique.

• Kevin M. Harmon, 36 ans, du bloc 300 de Cobblestone Circle, Harvard, a été inculpé mercredi 3 avril de batterie, de dommages criminels à la propriété, de suivi de trop près et de conduite d’un véhicule à moteur non assuré.

• Cynthia A. Parra, 48 ans, du premier pâté de maisons de Woodland Road, Lake in the Hills, a été accusée jeudi 11 avril de vol au détail.

• Carlos Hurtado, 19 ans, du pâté de maisons 300 de Pyott Road, Lake, in the Hills, a été inculpé dimanche 14 avril de coups et blessures domestiques.

• Un mineur de Lake in the Hills a été inculpé le mardi 16 avril de voies de fait graves et de coups et blessures domestiques.

• Miriam E. Fitts, 29 ans, du pâté de maisons 300 de Pyott Road, Lake in the Hills, a été accusée le mardi 16 avril de vol au détail et d’intrusion criminelle dans la propriété.