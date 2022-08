Rapports de police de la région du comté de DeKalb : 20 décembre 2019

Comté de DeKalb

• Ronald J. Poore, 22 ans, du pâté de maisons 6600 de Sundown Lane, Oswego, a été arrêté le 11 décembre sur un mandat du comté de DeKalb pour défaut de comparaître devant le tribunal pour avoir fraudé le dépistage des drogues et de l’alcool.

• Jorge Hernandez, 19 ans, du bloc 500 de Woodlawn Avenue, Aurora, a été accusé le 13 décembre de possession illégale de cannabis avec intention de livrer, possession illégale de cannabis et possession illégale d’alcool par un mineur.

• Nicholas R. Maddox, 32 ans, du bloc 300 de South Sandra Street, Kingston, a été accusé le 13 décembre de conduite sous l’influence et de conduite sous l’influence avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 % et de conduite d’un véhicule non assuré et de panne pour réduire la vitesse.

• Adam J. Caleron, 38 ans, du bloc 500 de East Garland Street, Waterman, a été accusé le 15 décembre de voies de fait graves contre un agent de la paix, d’entrave et de conduite sous l’influence.

• Amy L. Brach, 46 ans, du bloc 9N300 de Tamara Road, Elgin, a été accusée le 15 décembre de conduite sous l’influence de l’alcool, d’utilisation inappropriée des voies, de conduite sans assurance et de conduite avec un permis de conduire expiré.

• Miles Hurr, 31 ans, du bloc 13000 de Bastian Road, Hinckley, a été accusé le 15 décembre de cambriolage et d’intrusion criminelle dans des biens immobiliers.

• Jeffrey A. Higgins, 62 ans, du bloc 800 de North 14th Street, DeKalb, a été accusé le 17 décembre d’avoir conduit sous l’influence de l’alcool, d’avoir résisté à un agent de la paix et d’avoir quitté les lieux d’un accident de voiture.