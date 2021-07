Rapports de «plusieurs blessés et piégés» alors qu’une grue s’effondre sur un autre bâtiment en Colombie-Britannique

PLUSIEURS personnes auraient été blessées et piégées sur un chantier de construction au centre-ville de Kelowna, après qu’une grue se soit effondrée sur un autre bâtiment en Colombie-Britannique.

La grue a basculé au développement Bernard Block sur Bernard Avenue et St Paul St, vers 11h.

Il y a eu des rapports de blessures multiples à la suite de l’effondrement de la grue Crédit : Twitter/@Factal

Selon les rapports du Insider Paper, on ne savait pas si quelqu’un se trouvait à l’intérieur de la grue au moment de son effondrement.

Selon des témoins sur les lieux, jusqu’à 10 personnes ont été blessées à la suite de l’effondrement de la grue.

Les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique ont déclaré que des ambulanciers paramédicaux étaient sur les lieux, où ils soignaient les personnes blessées par l’incident.

La GRC et les pompiers étaient également sur les lieux, travaillant à évacuer les environs.

Toute personne se trouvant à proximité de l’intersection de la rue Saint-Paul et de l’avenue Bernard devait quitter le plus tôt possible, de façon sécuritaire.

L’effondrement de la grue a également coupé l’électricité dans la majeure partie du centre-ville.

La grue se serait effondrée sur un bâtiment adjacent vers 11 heures du matin Crédit : Twitter/@Factal