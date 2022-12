Rapports: de nombreuses failles de sécurité ont conduit à l’évasion d’un détenu du Texas

HOUSTON (AP) – Une multitude de manquements à la sécurité tels que des fouilles à nu inadéquates, des contraintes mal appliquées, une pénurie de personnel et un environnement où les agents correctionnels sont devenus complaisants ont créé les conditions qui ont conduit à l’évasion d’un détenu du Texas en mai, entraînant la mort de cinq personnes, selon deux critiques de l’incident publiées jeudi.

Après que Gonzalo Lopez, 46 ans, ait fui un bus de la prison le 12 mai lors d’une évasion au cours de laquelle il a pu se libérer de ses attaches et couper à travers une zone en cage du véhicule. Il est resté libre pendant trois semaines. Les autorités ont abattu Lopez le 2 juin, mais pas avant qu’il ait tué Mark Collins, 66 ans, et ses quatre petits-fils – Waylon Collins, 18 ans; Carson Collins, 16 ans; Hudson Collins, 11 ans; et Bryson Collins, 11 ans – dans le ranch familial près de Centerville, situé entre Dallas et Houston.

Le Texas Department of Criminal Justice, ou TDCJ, a mené un examen interne de l’évasion et a également engagé une entreprise extérieure pour effectuer un examen indépendant.

Les deux rapports ont révélé que les agents correctionnels qui travaillaient à l’unité Hughes, où Lopez était hébergé, et qui étaient avec lui dans le bus avaient enfreint les procédures en ne le fouillant pas correctement et en ne s’assurant pas que ses menottes étaient sécurisées et non altérées.

Si des recherches appropriées avaient été effectuées, il est probable qu’ils auraient trouvé ce qui ressemblait à une clé de menottes que Lopez a cachée à un moment donné dans sa bouche, ainsi que deux armes métalliques de 8 à 10 pouces qu’il a utilisées pour couper à travers la grille métallique. d’une porte de sécurité, lui permettant de doubler le conducteur, selon les rapports.

“Le fait est que si l’une de ces actions a été suivie conformément à la politique existante, il est probable que l’évasion aurait pu être empêchée”, selon un examen indépendant mené par CGL Companies, basée à Miami.

Dans son examen interne, TDCJ a découvert plusieurs erreurs. Les agents correctionnels n’ont pas utilisé sur Lopez un appareil connu sous le nom de Body Orifice Security Scanner, ou “BOSS chair”, qui est conçu pour détecter rapidement la contrebande métallique dans les cavités corporelles des détenus. Les attaches pour les jambes ont été mal placées sur Lopez, les laissant lâches. Un appareil placé entre les menottes pour empêcher les détenus comme Lopez d’accéder au trou de la serrure n’a apparemment pas été placé correctement et ne couvrait pas le trou de la serrure, ce qui a peut-être aidé son évasion.

De plus, deux agents avaient falsifié les journaux de recherche indiquant que la cellule de Lopez avait été fouillée alors qu’elle ne l’avait pas été.

Dans certains cas, des violations telles que la falsification d’un journal d’observation ou d’un document interne similaire ont conduit à des inculpations pénales ou à des mesures disciplinaires contre des geôliers du Texas. Le bureau du procureur du comté de Leon a refusé de dire s’il poursuivrait des poursuites contre des officiers.

“La sécurité publique est la mission principale du TDCJ, et en tant qu’agence, nous n’avons pas réussi à remplir cette mission”, a déclaré le directeur exécutif de l’agence, Bryan Collier, dans un communiqué. “L’agence a travaillé avec diligence pour nous responsabiliser, identifier les échecs qui ont conduit à l’évasion et prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus jamais.”

Dans le bus, Lopez, qui avait tué pour le compte des cartels de la drogue mexicains, a tenté de recruter certains des 15 autres prisonniers à bord pour le rejoindre, leur demandant s’ils étaient “prêts à faire du rock and roll”, selon les rapports de TDCJ et CGL Companies, l’examinateur externe. Un détenu a d’abord dit oui, mais a changé d’avis après avoir réalisé que Lopez prévoyait de tuer les deux agents dans le bus, de conduire le bus jusqu’à l’Interstate 45, de détourner une voiture, d’assassiner l’occupant et de se rendre à San Antonio jusqu’à ce que la recherche soit réduite, selon Les rapports.

Les deux examens ont révélé que le personnel de l’unité Hughes «était devenu complaisant et avait contourné les procédures de sécurité en faveur de l’exécution rapide des responsabilités de manière superficielle. Ces pannes semblent être devenues routinières et une question de pratique régulière plutôt que d’incidents isolés », selon le rapport de CGL.

CGL a déclaré que l’évasion aurait également pu être empêchée si le personnel de l’unité Hughes “avait scanné Lopez dans la chaise BOSS avant le transport, une tâche qui aurait ajouté moins d’une minute au processus”.

Les conclusions des deux revues sont similaires à de nombreuses conclusions d’une enquête publiée plus tôt cette semaine par le Houston Chronicle et The Marshall Project. L’enquête conjointe a également révélé que le premier policier arrivé après l’accident de bus n’a pas poursuivi ou tenté de tirer sur Lopez alors qu’il s’enfuyait et malgré la découverte de signes indiquant que Lopez se cachait dans la région de Centerville, les autorités n’ont pas averti les résidents que Lopez pourrait être encore dans la région.

Les rapports du TDCJ et du CGL mentionnent brièvement la mort de la famille Collins mais ne précisent pas si les habitants de Centerville auraient dû être avertis lorsque l’ADN de Lopez a été retrouvé dans une cabane cambriolée le 31 mai.

Collins et ses quatre petits-fils, qui ont été tués le 2 juin, sont décédés des suites de coups de feu, de coups de feu et de coups de couteau. Les autorités affirment qu’après avoir tué la famille, Lopez a volé un fusil de type AR-15 et un pistolet dans leur ranch, ainsi qu’un camion qu’il a conduit à environ 220 miles (350 kilomètres) jusqu’au comté d’Atascosa, au sud de San Antonio. Il y a été tué par la police.

Les avocats de la famille Collins ont informé l’agence texane qu’ils prévoyaient d’intenter une action en justice contre elle pour les décès.

Après son enquête, le TDCJ a pris des mesures disciplinaires à l’encontre de plus de 20 membres du personnel et superviseurs. L’agence a apporté plusieurs changements à la sécurité depuis l’évasion, notamment en augmentant le nombre d’agents requis à trois dans chaque bus de transport et en commençant l’installation d’équipements de vidéosurveillance dans les bus.

CGL a également formulé plusieurs recommandations, notamment en suggérant à TDCJ de reconfigurer les bus de transport pour améliorer la sécurité et de développer des stratégies pour réduire les postes vacants. Au cours du mois précédant l’évasion de Lopez, 43% des emplois d’agent correctionnel de l’unité Hughes étaient vacants.

___

Suivez Juan A. Lozano sur Twitter : twitter.com/juanlozano70

___

L’écrivain Associated Press Acacia Coronado à Austin, au Texas, a contribué à ce rapport.

Juan A. Lozano, The Associated Press