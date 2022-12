Rapports de la police genevoise pour : 23-30 nov. 2022

Les informations contenues dans les procès-verbaux de police sont obtenues auprès du Département de la police de Genève. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Kathleen R. Turner, 54 ans, du bloc 8600 de South 85th Court, Hickory Hills, a été accusée le 27 novembre de conduite sous l’influence et de non-réduction de vitesse pour éviter un accident. La police a été appelée au pâté de maisons 500 d’East State Street peu après 19 heures en réponse à un rapport faisant état d’une voiture ayant heurté une bouche d’incendie.

• Kelly A. Piagnarelli, 39 ans, du bloc 700 de Downing Place, Genève, a été inculpée le 27 novembre d’intoxication publique.

• Matthew R. Fellows, 20 ans, du bloc 400 d’Elmwood Drive, Aurora, a été accusé le 30 novembre de conduite sous l’influence, de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 % et d’excès de vitesse.

• Jose M. Brignoni, 64 ans, du pâté de maisons 300 de West Street, à Genève, a été inculpé le 23 novembre de coups et blessures graves à un technicien médical d’urgence. Brignoni aurait craché sur un ambulancier qui le soignait.

• Gina M. O’Brien, 32 ans, du bloc 100 de North Barton Trail, Batavia, a été accusée le 24 novembre de conduite sous l’influence et d’excès de vitesse.

• Connor M. May, 18 ans, du bloc 1000 de Griffith Avenue, Elburn, a été accusé le 25 novembre de consommation d’alcool par un mineur, de possession de marijuana et de possession de tabac par un mineur. Dans le même incident, Jake R. Erickson, 18 ans, du bloc 1200 de Freedom Road, Elburn, a été accusé de possession de marijuana et de possession de tabac par un mineur. Toujours dans le même incident, Kaley A. Barsic, 18 ans, du bloc 500 de South Elizabeth Street, Maple Park, a été accusé de possession de tabac par un mineur. La police a trouvé les trois dans une Mitsubishi Eclipse 2007 verte peu après midi au deuxième étage du parking au 597 S. Third St.