Les informations contenues dans les procès-verbaux de police proviennent de la Police de Genève. Les individus figurant dans les rapports de police qui ont été accusés d’un crime n’ont pas été reconnus coupables devant le tribunal.

• Terri L. Thomas, 54 ans, du pâté de maisons 600 de Willow Lane, à Genève, a été inculpée le 11 septembre de trois chefs de coups et blessures aggravés sur un policier et d’un délit d’entrave à un policier. La police rapporte que lors du transfert de Thomas de la salle de réservation de Genève vers une voiture de police pour l’emmener à la prison du comté de Kane, elle a refusé de coopérer, serrant ses bras contre sa poitrine et son dos contre le mur pour que les agents ne puissent pas mettre ses mains derrière elle. dos. Selon le rapport, Thomas a tenté de mordre un policier, a donné des coups de pied à un autre policier au genou et à un autre à la jambe et aux organes génitaux.

• Erika A. Kral, 29 ans, du pâté de maisons 100 de la Quatrième Rue Nord, à Genève, a été accusée le 8 septembre d’avoir mis en danger la vie d’un enfant alors qu’elle se trouvait au Festival de la Vigne. Selon le rapport, elle était fortement ivre et n’a pas réalisé que son fils était sorti de la poussette et s’était éloigné.

• Mark F. Hilbert, 66 ans, du pâté de maisons 39W500 de West Haladay Lane, dans le canton de Blackberry, a été accusé le 16 septembre de conduite sous influence et d’incapacité à réduire sa vitesse pour éviter un accident. Selon le rapport, il semblerait que le véhicule de Hilbert ait heurté un garde-corps du côté nord de South Street et de Gary Lane à 21h35.

• Jacob J. Bachio, 26 ans, du pâté de maisons 1100 de Dorr Drive, à Sugar Grove, a été accusé le 17 septembre de conduite sous influence et de non-réduction de la vitesse pour éviter un accident.

• Ulises S. Heredia-Davalos, 23 ans, du bloc 30W000 de Mulberry Court, Warrenville, a été accusé le 17 septembre de possession illégale de marijuana par un conducteur et d’excès de vitesse à 43 milles à l’heure dans une zone de 30 mph dans le bloc 600 de Promenade du côté est.

• David L. Santucci, 60 ans, du pâté de maisons 100 de Fairview Drive, à St. Charles, a été accusé le 8 septembre de conduite sous influence, d’excès de vitesse et de résistance à son arrestation.

• Ronald C. Malenke Jr., 58 ans, du pâté de maisons 200 de South Forest Avenue, Batavia, a été accusé le 9 septembre de conduite imprudente, de non-réduction de la vitesse pour éviter un accident et de dépassement dans une zone de dépassement interdit.

• Le pasteur J. Jiminez-Farjardo, 31 ans, du pâté de maisons 700 de Liberty Street, Aurora, a été accusé le 25 septembre de conduite sous influence, de conduite imprudente, de non-réduction de la vitesse pour éviter un accident, d’excès de vitesse de 35 milles ou plus sur la route. limite, conduite avec un permis suspendu et délit aggravé de conduite sous influence. Selon le rapport, le Honda CRV 2012 de Jiminez-Farjardo s’est enregistré à 90 milles à l’heure dans une vitesse de 45 mph dans le pâté de maisons 600 de North Kirk Road vers 17 heures. Le rapport indique en outre que Jiminez-Farjardo a perdu le contrôle de son véhicule dans la voie de virage. à la Fox Valley Ice Arena, 1996, S. Kirk Road, Genève, a roulé sur l’herbe, s’est écrasé dans les buissons et a percuté un arbre.