Rapports de la police d’Oswego – Shaw Local

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès des services de police locaux. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Suspect arrêté deux fois

La police d’Oswego a arrêté Steven M. Malone, 64 ans du pâté de maisons 200 de Monroe Street, Oswego, à 14 h le 13 février à son domicile pour coups et blessures domestiques et dommages criminels à la propriété. La police a déclaré que Malone avait été transporté à la prison du comté de Kendall à Yorkville et qu’il devait comparaître devant le tribunal pour les accusations le 1er mars. Dans un rapport séparé, la police a déclaré avoir arrêté Malone à 19 h 09 le 14 février à sa résidence pour une violation d’accusation. d’une caution. La police a transporté Malone à la prison du comté.

Accident avec délit de fuite sous enquête

La police d’Oswego enquête sur un rapport d’accident avec délit de fuite survenu à 14 h 32 le 17 février sur Plainfield Road à Douglas Road. La police a déclaré qu’une camionnette argentée avait heurté un lampadaire avant de quitter la zone.

Fraude à la carte-cadeau signalée

La police d’Oswego a pris un rapport de fraude par carte-cadeau à 9 h 48 le 17 février dans le bloc 400 de Burr Oak Drive. La police a déclaré que la perte dans l’incident était de 1 200 $.

Délit de fuite signalé

Une résidente d’Oswego a déclaré à la police du village à 11 h 07 le 13 février qu’un autre véhicule avait heurté son véhicule alors qu’il était garé dans la rue dans le bloc 400 de Brookside Drive. La police a déclaré qu’elle enquêtait.

Dégâts matériels signalés

La police d’Oswego enquête sur un rapport de dommages criminels à la propriété qui s’est produit à 4 heures du matin le 13 février dans le bloc 4900 de Seeley Street. La police a déclaré que les dommages étaient estimés à 300 $.

Incident de conduite désordonnée

La police d’Oswego enquête sur un incident de conduite désordonnée qui s’est produit à 11 h le 11 février à l’école secondaire Oswego East, 1525 Harvey Road. La police a déclaré qu’un étudiant de 15 ans avait été légèrement blessé lors de l’incident.

Mot de passe bancaire changé, argent volé

Une résidente d’Oswego a déclaré à la police du village à 9 h 50 le 12 février que quelqu’un avait changé le mot de passe de son compte bancaire et lui avait escroqué 2 500 $.

Dégâts signalés

La police d’Oswego enquête sur un incident qui leur a été signalé à 4 h 02 le 13 février au cours duquel trois jeunes hommes blancs vêtus de vêtements noirs ont endommagé des pots de fleurs et des lumières d’aménagement paysager dans une résidence du bloc 4300 de Schofield Drive.

Vol au détail

La police d’Oswego a été informée à 18 h 45 le 6 février d’un vol au détail survenu dans un magasin d’articles de sport dans le bloc 2400 de la route 34. La police a déclaré que la perte dans l’incident s’élevait à 500 $.

Dégâts matériels signalés

La police d’Oswego a déposé un rapport de dommages matériels à 20 h 45 le 8 février dans un restaurant du bloc 1100 de Douglas Road. La police a déclaré qu’un mur intérieur avait été endommagé lorsque quelqu’un avait retiré une pancarte du mur.

Conduite avec permis révoqué

La police d’Oswego a émis une contravention à Carols A. Vargas-Martinez, 47 ans, du bloc 700 de Fulton Street, Aurora, après avoir arrêté le véhicule qu’il conduisait à 20 h 20 le 9 février sur le bloc 1000 de la route 30. La police a déclaré Vargas-Martinez a été cité pour conduite avec un permis révoqué.

Constatation pour excès de vitesse délivrée

La police d’Oswego a condamné Caitlin N. Lukowski, 24 ans, du bloc 400 de Burr Oak Drive, Oswego, avec un excès de vitesse entre 26 et 34 mph au-dessus de la limite de vitesse affichée après avoir arrêté le véhicule qu’elle conduisait à 23 h 59 le 9 février le Orchard Road au sentier de la Toscane.

Rapports de vol d’identité

La police d’Oswego a pris des rapports de vol d’identité de deux personnes à 20h40 le 11 février dans le bloc 500 de l’avenue Cardinal.