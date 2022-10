Rapports de la police d’Elburn : 29 septembre 2022

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du service de police d’Elburn. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Cesar A. Gandarilla, 37 ans, du bloc 400 de New York Street, Aurora, a été inculpé le 29 septembre de crime de dommages criminels à la propriété du gouvernement et de possession d’une substance contrôlée, et de délit de conduite sous l’influence de l’alcool au volant sous l’influence de la drogue, possession illégale de marijuana par un conducteur, excès de vitesse, dépôt de matériel sur la route et conduite d’un véhicule non assuré.