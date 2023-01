Rapports de la police de Yorkville / 26 janvier 2023 – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police du 26 janvier 2023 sont obtenues auprès du Service de police de Yorkville. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Vol de monnaie

La police enquête sur le vol de 105 dollars américains qui a été signalé à 9 h 50 le 13 janvier dans le pâté de maisons 1500 de North Bridge Street (Route 47). Toute personne ayant des informations sur le vol est priée de contacter le service de police de Yorkville au 630-553-4340.

Conduite avec permis suspendu

Lizbeth Perez, 27 ans, du bloc 500 de Burning Bush Drive à Yorkville, a été accusée de conduite alors que son permis était suspendu à 16 h 40 le 13 janvier à l’intersection de la route 71 et de Wing Road. La police a arrêté le véhicule de Perez pour une immatriculation de véhicule expirée. Elle a été citée à comparaître et libérée avec un avis de comparution devant le tribunal.

Une femme accusée de collision

Linda Long, 62 ans, du bloc 600 de East Fourth Street à Sandwich, a été accusée de ne pas céder à une intersection en lien avec une collision de véhicules à 17 h 08 le 13 janvier à l’intersection des rues West Main et Church. Il n’y a pas eu de blessés.

La violation d’équipement entraîne des accusations

Alejandro Hererra, 23 ans, du bloc 1100 de White Avenue à Aurora, a été accusé de ne pas avoir de permis de conduire valide et d’un mauvais éclairage à 18 h 55 le 13 janvier à l’intersection de la route 34 et de East Countryside Parkway. La police a déclaré que le véhicule de Hererra avait été arrêté car il n’avait qu’un seul phare fonctionnel. Il a été cité et libéré.

Un mineur accumule les charges

Un adolescent de 16 ans a été accusé de ne pas avoir de permis de conduire valide, d’excès de vitesse, de conduite d’un véhicule à moteur non assuré et d’une violation du couvre-feu à 1 h 17 le 14 janvier à l’intersection de la route 34 et du chemin McHugh. La police a déclaré que le véhicule que conduisait l’adolescent avait été arrêté pour excès de vitesse et il a été déterminé que le jeune n’avait jamais obtenu de permis de conduire. L’adolescent a été remis à ses parents.

Conduite avec permis suspendu

Takia L. Matthews, 32 ans, du bloc 1900 de Waverly Way à Boulder Hill, a été accusée de conduite avec suspension de permis et d’excès de vitesse à 2 h 49 le 14 janvier à l’intersection de Galena Road et de Rosenwinkel Street.

Un homme accusé d’avoir violé une ordonnance de protection

Dylan Baker, 25 ans, du bloc 160 de Bertram Drive à Yorkville, a été accusé d’avoir violé une ordonnance de protection à 3 h 19 le 14 janvier dans une résidence du bloc 120 de Bertram Drive. La police a déclaré que Baker était entré dans la résidence de la victime en état d’ébriété. Il a été placé en garde à vue.

Homme accusé de conduite avec facultés affaiblies

Raymond Velazquez, 48 ans, du bloc 2600 de Fairfax Way, Yorkville, a été accusé de conduite sous l’influence et d’excès de vitesse à 23 h 02 le 14 janvier à l’intersection de la route 47 et de la rue Somonauk.

Frais de circulation

Miranda Sosa, 27 ans, du bloc 2900 de Jacob Avenue à Montgomery, a été accusée de ne pas avoir de permis de conduire valide et d’excès de vitesse à 1 h 14 le 15 janvier dans le bloc 130 de East Veterans Parkway (Route 34). Sosa a été cité et libéré. Un passager titulaire d’un permis de conduire valide a conduit le véhicule.

Vol au détail signalé

La police a été appelée pour enquêter sur le vol de 1 000 $ de marchandises à 10 h 26 le 18 janvier dans un magasin de détail du bloc 1700 de Marketview Drive.