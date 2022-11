Rapports de la police de Yorkville / 24 novembre 2022 – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police du 24 novembre 2022 sont obtenues auprès du Service de police de Yorkville. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Deux blessés, un accusé de conduite avec facultés affaiblies dans un accident de la route 47

Deux personnes ont été blessées lorsque leur Honda Civic a été heurtée par derrière par une Mitsubishi Lancer à 17 h 56 le 18 novembre sur la route 47 et la rue Fox, a indiqué la police de Yorkville. Les occupants de la Civic ont été transportés au Rush Copley Medical Center à Aurora pour le traitement de blessures mineures présumées. Le conducteur de la Mitsubishi, Judith R. Ellis, 26 ans, du bloc 10000 de Parkside Avenue, Chicago Ridge, a été arrêté sur une accusation de conduite sous l’influence de l’alcool et une contravention pour défaut de réduire la vitesse pour éviter un accident et l’exploitation d’un véhicule à moteur non assuré.

Une voiture évite de heurter un cerf et heurte un lampadaire

Un homme de Yorkville âgé de 58 ans a échappé à une blessure à 22h15 le 18 novembre lorsqu’il a fait un écart avec son Chevrolet Tahoe pour éviter de heurter un cerf et a heurté un lampadaire sur les routes Kennedy et McHugh, a déclaré la police de Yorkville. La police a déclaré que le véhicule de l’homme de Yorkville avait été remorqué depuis les lieux de l’accident et qu’aucune citation n’avait été émise.

Crash avec délit de fuite signalé

Une camionnette fuit un accident sur la route 47

La police de Yorkville a signalé un accident avec délit de fuite impliquant une camionnette blanche qui s’est produit à 15 h 32 le 18 novembre sur la route 47 et la route 30. Aucune blessure n’a été signalée dans l’accident et la camionnette a fui les lieux.

Une femme verbalisée pour collision

Kathrryn M. Hodgson, 45 ans, du bloc 300 de la rue East Ann à Somonauk, a été accusée de ne pas avoir d’assurance et de conduire avec un permis de conduire annulé en lien avec une collision de véhicules à 15 h 49 le 17 novembre à l’intersection de East Countryside Parkway et promenade Marketview. Il n’y a pas eu de blessés.

Un véhicule heurte un poteau électrique

Un véhicule conduit par un jeune de 17 ans de Sheridan a heurté un poteau électrique le long de la route 71 à Raintree Drive à 4 h 48 le 18 novembre.

La police a déclaré que le conducteur roulait vers l’est sur la route 71 lorsqu’il a perdu le contrôle du véhicule, a fait un tête-à-queue, est sorti de la chaussée et a heurté le poteau. Le véhicule a été remorqué hors des lieux. Aucun billet n’a été émis.