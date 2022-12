Rapports de la police de Yorkville / 1er décembre 2022 – Section locale de Shaw

Les informations contenues dans les rapports de police du 1er décembre 2022 sont obtenues auprès du Service de police de Yorkville. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant un tribunal.

Véhicule non assuré

Dariia Bolivar, 33 ans, du bloc 1900 de North Drake Avenue à Chicago, a reçu une contravention pour conduite d’un véhicule à moteur non assuré à 12 h 10 le 23 novembre à l’intersection des routes 126 et 71. La police a déclaré que le véhicule de Bolivar avait renversé un autre véhicule. . Il n’y a pas eu de blessés.

Ne pas réduire la vitesse

Gianna Lagioia, 24 ans, du bloc 2200 de Stonehaven Drive à Plainfield, a reçu une contravention pour ne pas avoir réduit sa vitesse pour éviter un accident à 17 h 04 le 23 novembre sur la route 47 au nord de Cannonball Trail. La police a déclaré que le véhicule de Lagioia avait heurté par l’arrière un véhicule en direction du sud sur la route nationale. Il n’y a pas eu de blessés.

Quatre véhicules cambriolés

La police a répondu au bloc 200 de Commercial Drive à 17 h 13 le 23 novembre pour un rapport de cambriolage de plusieurs véhicules à moteur. Ils ont découvert que quatre véhicules avaient été cambriolés et des objets enlevés. L’enquête est en cours.

L’arrêt de la circulation entraîne des accusations

Marissa James, 20 ans, du bloc 1500 de Light Road à Oswego a été accusée d’avoir suspendu l’immatriculation des véhicules et d’avoir conduit un véhicule à moteur sans assurance à 19 h 03 le 23 novembre à l’intersection de la route 34 et de Center Parkway après un arrêt de la circulation. James a reçu une date d’audience et a été libéré sur les lieux.

L’intrusion criminelle est accusée

Courtney L. Mayes, 35 ans, du bloc 400 de Grant Place à Aurora a été accusée d’intrusion criminelle dans une résidence à 11 h 48 le 24 novembre. La police a été appelée dans une résidence du bloc 1300 de la rue Orchid. Grâce aux informations fournies par la victime, la police a localisé Mayes, qui a été placé en garde à vue.

Collision avec délit de fuite

La police a répondu à un rapport de collision avec délit de fuite à 13 h 51 le 24 novembre près de l’intersection des routes 47 et 34. Un véhicule est sorti d’une allée privée et est entré en direction nord de la route 47, où il a été heurté le la custode arrière côté passager par un autre véhicule. Le premier véhicule a pris la fuite avant l’arrivée de la police.

Pas de permis de conduire valide

Robin Lish, 60 ans, du bloc 100 de East Stagecoach Trail à Yorkville, a été accusé de ne pas avoir de permis de conduire valide à 4 h 15 le 26 novembre après un contrôle routier. Le conducteur a reçu une date d’audience et a été relâché.

Conduite avec permis suspendu

Julie Riffle, 56 ans, du bloc 3000 de East 79th Street à Chicago, a été accusée de conduite avec permis suspendu à 2 h 50 le 28 novembre à l’intersection des routes 126 et 71 après un contrôle routier. Riffle a reçu une date d’audience et a été libéré.

Le véhicule heurte un lampadaire

Un véhicule conduit par un homme de Yorkville a heurté un lampadaire causant d’importants dégâts à 5 h 45 le 28 novembre dans le pâté de maisons 200 de Boombah Drive. Selon la police, le véhicule a dévié de la chaussée avant de heurter le poteau. Aucune accusation n’a été déposée.