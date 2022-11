Rapports de la police de St. Charles : 31 oct.-nov. 15, 2022

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du service de police de St. Charles. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant le tribunal.

La batterie

Sarah K. Mooney, 51 ans, du bloc 400 de la 11e avenue sud, St. Charles, a été accusée à 8 h 30 le 2 novembre avec une batterie.

DUI

• Martin Arellano, 18 ans, du bloc 36W900 de Sunrise Lane près de St. Charles, a été accusé à 21h36 le 31 octobre de conduite sous l’influence de l’alcool, de possession illégale d’alcool par un mineur, de consommation illégale d’alcool par un mineur, conduite imprudente, DUI aggravé/pas d’assurance, DUI aggravé/pas de permis de conduire, conduite sans permis valide, obstruction et résistance à un agent de police et conduite d’un véhicule à moteur non assuré.

• Pamela Avalos-Nonato, 29 ans, du bloc 1700 de North Keating Avenue, Chicago, a été accusée à 1 h 05 le 29 octobre de conduite sous l’influence de l’alcool, d’excès de vitesse, d’obstruction et de résistance à un policier et d’utilisation inappropriée des voies.

Vol au détail

Untia David McJefferson, 25 ans, du bloc 1700 de McKool Avenue, Streamwood, a été accusé à 22h43 le 15 novembre de vol au détail.

Conduite désordonnée

Cody Ann Hall, 38 ans, du bloc 1600 de la 13e Avenue, St. Charles, a été inculpé à 11 h 15 le 27 octobre pour conduite désordonnée.