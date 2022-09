Rapports de la police de Genève pour : 23 août-sept. 15, 2022

Les informations contenues dans les procès-verbaux de police sont obtenues auprès du Département de la police de Genève. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Cody R. Stankowicz, 20 ans, du bloc 500 Douglas Road, Batavia, a été inculpé le 14 septembre de possession d’accessoires de consommation de drogue et de possession de produits du tabac/vapotage.

• Tasha A. Lillie, 34 ans, du bloc 1000 de Pauline Place, Plano, a été accusée le 15 septembre de possession illégale de marijuana par un conducteur et de conduite avec une immatriculation suspendue.

• Sean R. Garcia, 18 ans, du bloc 0-99 du Wheaton Center, Wheaton, a été accusé le 12 septembre de consommation d’alcool par des mineurs, de possession de marijuana et de produits du tabac. Dans le même incident, Alix I. Dominguez, 19 ans, de la même adresse, a été accusé d’ivresse publique.

• Andrew Bright, 32 ans, du pâté de maisons 1800 de Chandler Avenue, St. Charles, a été accusé le 7 septembre de possession illégale de marijuana par un conducteur et d’excès de vitesse.

• Eduardo Torres, 41 ans, du bloc 4700 de South Avers Avenue, Chicago, a été inculpé le 4 septembre de deux chefs d’accusation de délit de batterie domestique. Selon le rapport de police, lors d’une dispute dans la voiture, Torres a frappé la victime à la bouche avec le dos de sa main gauche près du pâté de maisons 500 de North Kirk Road à Genève. La victime, qui conduisait, s’est arrêtée dans une station-service et a appelé le 911, selon le rapport.

• Nicholas Douvlis, 18 ans, du bloc 40W100 de James Michener Drive, Campton Hills, a été accusé le 4 septembre de conduite sous l’influence.

• Justin L. Otto, 38 ans, du pâté de maisons 1500 de Division Street, St. Charles, a été accusé le 1er septembre d’intoxication publique.

• Jacari L. Bryant, 18 ans, du pâté de maisons 1200 de Trask Street, Aurora, a été inculpé le 23 août de possession d’alcool par un mineur, possession illégale de marijuana par un conducteur et excès de vitesse dans le pâté de maisons 1000 de West State Street, Genève. Les passagers de la voiture ont également été inculpés: Daevon A. Davis, 22 ans, du bloc 300 de West School Street, Plano, a été accusé de possession d’alcool par un mineur et de possession illégale de marijuana par un passager. De plus, Daeshaun A. Davis, 19 ans, de la même adresse à Plano, a été accusé de possession illégale de marijuana par un passager.