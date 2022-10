Rapports de la police de Batavia pour : 29 septembre-oct. 5, 2022

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du département de police de Batavia. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Des bottes de cow-boy d’une valeur de 250 $ ont été signalées volées le 29 septembre dans une maison du bloc 1600 de Fox Trail Drive, à Batavia.

• Hobby Lobby, 421 N. Randall Road, Batavia, a signalé le 29 septembre que 318,94 $ en fournitures artistiques avaient été volés.

• Du bois de chauffage d’une valeur de 100 $ a été volé le 29 septembre dans le bloc 700 d’Illinois Avenue, Batavia.

• McDonald’s, 125 W. Wilson St., Batavia, a signalé le 30 septembre qu’il y avait des graffitis sur la poubelle et le côté est du bâtiment.

• Un résident du bloc 800 de Rocksbury Court Batavia, a rapporté le 30 septembre que quelqu’un avait ouvert un prêt de 23 000 $ à la US Bank et en avait retiré 9 000 $. La banque a gelé le compte.

• Deandre J. Swanson, 28 ans, du bloc 1400 de Fairway Drive, Naperville, a été arrêté le 30 septembre sur un mandat du comté de DuPage pour défaut de comparaître devant le tribunal.

• Oscar Retana-Moreno, 25 ans, du bloc 500 de Woodlawn Avenue, Aurora, a été accusé le 1er octobre de conduite sous l’influence, conduite dans la mauvaise voie, conduite imprudente, conduite d’un véhicule non assuré, mauvaise utilisation de la voie et possession d’un arme dissimulée sous l’influence.

• Lauren Moderson, 36 ans, du bloc 1100 de Foxglove Drive, Batavia, a été accusée le 1er octobre de conduite sous l’influence, d’utilisation inappropriée des voies et de défaut de donner des informations après avoir heurté la propriété.

• Le vélo d’un enfant d’une valeur de 250 $ a été signalé volé le 2 octobre dans le bloc 2000 de Wagner Road, Batavia.

• Shada Hardy, 30 ans, du bloc 1200 de East Wilson St., Batavia, a été arrêtée le 25 septembre sur un mandat de Batavia pour défaut de comparaître devant le tribunal.

• Un fauteuil roulant électrique de valeur inconnue a été signalé volé le 25 septembre à Heritage Woods de Batavia, 1079 E. Wilson St., Batavia.

• Un résident du bloc 700 de Carlisle Road, Batavia, a signalé le 25 septembre une tentative d’escroquerie pour acheter 650 $ en cartes-cadeaux Target. Le résident n’a acheté aucune carte-cadeau.

• Des bijoux d’une valeur de 4 800 $ ont été volés le 26 septembre dans une maison du bloc 1200 de Wind Energy Pass, à Batavia. Pris étaient un collier de perles, une bague en émeraude et diamant et une bague en diamant.

• Darius A. McCullough, 33 ans, du bloc 1000 de Lorlyn Cirlce, a été accusé le 16 septembre de crime aggravé de coups et blessures sur un enfant de moins de 13 ans et de deux chefs de délit de coups et blessures domestiques.

• Jonathan T. Neal, 22 ans, du bloc 400 de Weston Avenue, Aurora, a été accusé le 4 octobre d’excès de vitesse de plus de 35 milles à l’heure au-dessus de la limite. La voiture de Neal a été chronométrée à 86 miles à l’heure dans une zone de 45 mph sur South Kirk Road.

• Shell Gas Station, 200 E. Fabyan Parkway, Batavia a signalé le 4 octobre qu’une bouteille d’alcool d’une valeur de 26,99 $ avait été volée à l’étalage.

• Camille F. Jenkins, 25 ans, du bloc 1100 de Lorlyn Circle, Batavia, a été arrêté le 4 octobre sur un mandat Batavia sur une accusation d’obstruction à l’identification.

• Target, 115 N. Randall Road, Batavia, a signalé le 4 octobre que 431,90 $ de produits pharmaceutiques avaient été volés à l’étalage.

• Juan C. Chen, 24 ans, du bloc 500 de North Fourth Avenue, Batavia, a été accusé le 5 octobre d’avoir dépassé de 26 à moins de 35 milles à l’heure la limite et de ne pas avoir de permis valide. Le véhicule de Chen a été chronométré à 70 miles à l’heure dans une zone de 40 mph dans le bloc 600 de North Batavia Avenue.

• Victor A. Tindell, 59 ans, du bloc 800 de Midway Drive, Batavia, a été accusé le 28 mars de crime de conduite avec un permis révoqué pour la quatrième à la neuvième fois, et de délit de conduite avec un permis révoqué, conduite d’un véhicule non assuré véhicule et conduite avec une immatriculation suspendue.