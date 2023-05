Rapports de la police de Batavia pour : 18 et 19 mai 2023

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du département de police de Batavia. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Juan C. Diaz-Mendoza, 33 ans, du bloc 0-50 de Margarets Lane, Aurora, a été arrêté le 18 mai sur des mandats du comté de Kane et de Batavia pour vol au détail et délits routiers.

• Juan M. Diaz-Jaramilla, 50 ans, du bloc 1400 de la 14e rue, St. Charles, a été arrêté le 19 mai sur un mandat du comté de Kane pour défaut de comparaître devant le tribunal pour conduite avec facultés affaiblies.

• Darwin J. Galvez-Torres, 28 ans, du bloc 100 de Michael Lane, Addison, a été inculpé le 19 mai de vol au détail à Circle K/Shell, 164 S. Randall Road, Batavia, d’une canette de 25 onces de Bud Ice d’une valeur de 1,39 $ et une canette de 24 onces de Coors Light, d’une valeur de 2,89 $.