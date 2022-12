Rapports de la police de Batavia pour : 16-30 novembre 2022

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du département de police de Batavia. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Un convertisseur catalytique d’une valeur de 150 $ a été volé le 16 novembre chez Cast Aluminium Solutions, 1310 Kingsland Drive, Batavia.

• Mariah R. Walker, 27 ans, du pâté de maisons 1800 de Riverside Avenue, St. Charles, a été accusée le 22 novembre de conduite sous l’influence et d’utilisation inappropriée des voies.

• Oscar A. Munoz, 50 ans, du bloc 1N200 de Ridgeland Avenue, West Chicago, a été arrêté le 24 novembre sur un mandat du comté de Kane pour défaut de comparaître devant le tribunal.

• Charles D. Ryan, 51 ans, du pâté de maisons 1600 de Harbour Avenue, Calumet City, a été accusé le 17 novembre de possession d’une substance contrôlée, d’entrave à l’identification et de possession d’accessoires de consommation de drogue. Dans le même incident, Susi M. Argudin, 50 ans, du bloc 0-99 de East Broadway Street, Larksville, Pennsylvanie, a été accusé de possession d’une substance contrôlée et de possession d’accessoires de consommation de drogue. Kelvin M. Greenfield, 56 ans, du bloc 1600 de South Central Park Avenue, Chicago, a également été accusé de possession d’une substance contrôlée, de possession d’accessoires de consommation de drogue, de conduite avec un permis suspendu, de conduite avec un enregistrement qui a été annulé, de conduite un véhicule non assuré et roulant avec un seul phare.

• Daniel E. Guerrero, 45 ans, du bloc 0-99 de Mayflower Drive, Batavia, a été arrêté le 24 novembre sur un mandat du comté de Kane pour défaut de comparaître devant le tribunal.

• Daniella M. Weinert, 20 ans, du bloc 200 de Preston Avenue Elgin, a été arrêtée le 25 novembre sur un mandat du comté de DuPage pour défaut de comparaître devant le tribunal.

• Trois chèques d’une valeur de plus de 500 $ ont été volés le 26 novembre dans une boîte aux lettres du pâté de maisons 500 de Republic Road.

• Du fil de cuivre d’une valeur de 3 000 $ a été signalé volé lors d’un cambriolage le 28 novembre à Emagine Batavia, 550 N. Randall Road.

• Deux réservoirs de propane pleins d’une valeur de 230 $ ont été signalés volés le 28 novembre à Blue Peak Tents, 1071 Kingsland Drive. La cage de propane a été coupée.

• Michael S. Weeks, 41 ans, du bloc 100 de North First Street, Elburn a été arrêté le 28 novembre sur un mandat Batavia sur une accusation de harcèlement électronique pour perturber le service.

• Kevin L. McDade, 57 ans, du bloc 600 de Concord Street, Aurora, a été inculpé le 28 novembre de deux chefs d’accusation de crime aggravé de conduite sous l’influence et de délit de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 0,08 % et de conduite sous l’influence .

• Demetrius D. Stewart, 38 ans, du bloc 1100 de Sheffer Road, Aurora, a été accusé le 29 novembre d’avoir dépassé de 26 à moins de 35 milles à l’heure la limite. Le véhicule de Stewart a été chronométré à 73 mils à l’heure dans une zone de 45 mph dans le bloc 900 de South Kirk Road.

• Nina S. Busse, 18 ans, du bloc 800 de Victoria Drive, Montgomery, a été inculpée le 29 novembre de deux chefs de délit de batterie domestique.

• Une unité à Lifetime Storage, 500 N. Kirk Road, Batavia, a été signalée cambriolée le 30 novembre d’une caméra, d’une télévision et d’un aspirateur, d’une valeur totale de 870 $.