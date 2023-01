Rapports de la police de Batavia pour : 15-18 janvier 2023

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du département de police de Batavia. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Rebecca Delgado, 33 ans, du bloc 1300 de North Randall Road, Aurora, a été accusée le 18 janvier d’avoir dépassé de 26 à moins de 35 milles à l’heure la limite. Le véhicule de Delgado immatriculé à 77 miles à l’heure dans une zone de 50 mph sur Randall Road.

• Dion Newman Jr., 30 ans, du bloc 10000 de South Mat Street, Chicago, a été accusé le 15 janvier d’avoir résisté à un policier causant des blessures, de tentative de vol par tromperie et de tentative de vol d’identité.

• Un convertisseur catalytique d’une valeur de 350 $ a été volé le 15 janvier dans le pâté de maisons 1200 de la rue East Wilson.

• Jesse Roman, 26 ans, du bloc 600 de North Lincoln Street, Aurora, a été accusé le 15 janvier d’avoir dépassé la limite de plus de 35 milles à l’heure et de ne pas avoir de permis de conduire valide. Le véhicule de Roman a été suivi parcourant 83 miles à l’heure dans une zone de 45 mph sur South Kirk Road.

• Julio C. Diaz-Pena, 40 ans, du bloc 29W500 de Country Ridge Drive, Warrenville, a été accusé le 15 janvier d’avoir dépassé de 26 à moins de 35 milles à l’heure la limite, de ne pas avoir de permis de conduire valide et de transport illégal de alcool par un conducteur. Le véhicule de Diaz-Pena a été suivi à 75 miles à l’heure dans un 45 mph sur South Kirk Road.

• Ivan Rivas, 18 ans, du bloc 0-99 de Fernwood Road, Montgomery, a été accusé le 16 janvier d’avoir dépassé de 26 à moins de 35 milles à l’heure la limite. Le véhicule de Rivas a été suivi à 75 miles à l’heure dans une zone de 45 mph dans le bloc 200 de South Kirk Road.

• Marco A. Mendoza, 34 ans, du bloc 400 de Marion Avenue, Aurora, a été accusé le 16 janvier de possession d’une substance contrôlée, de conduite avec un permis suspendu, de conduite d’un véhicule non assuré, de transport illégal d’alcool par un conducteur et non avoir un enfant de moins de 8 ans attaché dans un système de retenue pour enfants. Yuliana I. Garcia-Samudio, 24 ans, du bloc 400 de Marion Avenue, Aurora, a également été accusée dans le même incident de transport illégal d’alcool par un chauffeur.