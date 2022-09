Rapports de la police de Batavia pour : 13-20 septembre 2022

Les informations contenues dans les rapports de police sont obtenues auprès du département de police de Batavia. Les personnes figurant dans les rapports de police qui ont été accusées d’un crime n’ont pas été reconnues coupables devant les tribunaux.

• Philip J. Terry, 55 ans, du bloc 5400 d’Arlington Drive, Hanover Park, a été inculpé le 14 septembre de coups et blessures survenus à Funway Amusements, 1335 S. River St., Batavia.

• Ashley M. O’Connor-Ponce, 34 ans, du bloc 1500 de Ballater Drive, Murfreesboro, Tenn., a été arrêté le 20 septembre dans le bloc 1000 de Lorlyn Circle sur un mandat du comté de Kane pour défaut de comparaître devant le tribunal sur un accusation de circulation et sur un mandat du comté de DuPage pour défaut de comparaître devant le tribunal pour excès de vitesse.

• Kayla Gregg, 29 ans, du bloc 200 de South Van Buren Street, Batavia, a été inculpée le 20 septembre de deux chefs d’accusation de délit de batterie domestique.

• Timothy J. Patzka, 52 ans, du bloc 400 de West Wilson Street, Batavia, a été arrêté le 20 septembre sur des mandats des bureaux du shérif du comté d’Olge et Lee.

• Les propriétaires de cinq véhicules dans les 300 pâtés de maisons de Walnut Street et Union Street ont signalé les 18 et 20 septembre que leurs véhicules avaient été dégradés par une substance inconnue. Trois sur la rue Walnut avaient de l’adhésif sur les poignées de porte, les deux sur Union avaient plus la substance inconnue répartie sur d’autres parties des véhicules.

• Quyen TN Nguyen, 22 ans, du bloc 1700 de North Devon Avenue, Glendale Heights, a été accusé le 15 septembre d’avoir dépassé de 20 milles la limite. Le véhicule de Nguyen a été chronométré à 64 miles à l’heure dans une zone de 45 mph sur East Fabyan Parkway.

• Une Chevrolet Camero bleue 2019 a été signalée volée le 15 septembre dans le parking de Batavia Apartments, 1251 E. Wilson St. Aucune valeur n’a été donnée pour le véhicule, mais selon Kelley Blue Book, la voiture peut être évaluée de 26 000 $ à près de 36 000 $.

• Antoinette Valeanu, 52 ans, du bloc 500 de West Grand Avenue, Elmhurst, a été arrêtée le 13 septembre sur un mandat du comté de Kane pour défaut de comparaître devant le tribunal pour vol au détail.

• Kitty L. Ciske, 60 ans, du bloc 39W100 de Crescent Lane, Campton Hills, a été accusé le 15 septembre d’excès de vitesse de plus de 35 milles à l’heure au-dessus de la limite. Le véhicule de Ciske a été chronométré à 81 miles à l’heure dans une zone de 45 mph sur la rue Giese.

• Mary E. Eggert, 68 ans, du bloc 1600 de Fox Trail Drive, Batavia, a été accusée le 16 septembre d’excès de vitesse de plus de 35 milles à l’heure au-dessus de la limite. Le véhicule d’Eggert a été chronométré à 74 miles à l’heure dans une zone de 35 mph sur Hart Road.

• Des gradins mobiles à Batavia High School, 1201 Main St., ont été renversés par une rafale de vent le 16 septembre et sont tombés sur un véhicule. Le coût des dégâts n’était pas connu.