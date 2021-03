La suggestion que le Nebraska pourrait renoncer à jouer à Oklahoma cet automne ne convenait pas à l’une des stars du jeu du siècle de 1971.

Johnny Rodgers, vainqueur du Nebraskas 1972 Heisman Trophy, a déclaré qu’une telle décision serait embarrassante.

Nous ne pouvons pas vraiment nous permettre d’avoir une telle réputation, en essayant de ne pas jouer les meilleures équipes, a déclaré Rodgers.

Le match prévu le 18 septembre à Norman, Oklahoma, marquerait le 50e anniversaire de la victoire 35-31 du Nebraska sur les Sooners lors d’un affrontement entre les équipes n ° 1 et 2 du pays.

Cependant, les Huskers ont contacté des équipes de la Mid-American Conference et du Old Dominion au sujet de jouer à Lincoln, Nebraska, le 18 septembre, selon des sources non identifiées qui se sont entretenues avec Stadium. Le Lincoln Journal Star a également rapporté que les responsables du Nebraska avaient exploré la faisabilité de ne pas jouer au match de l’Oklahoma.

Le directeur sportif du Nebraska, Bill Moos, n’a pas répondu à un texte de l’Associated Press demandant des commentaires, et un porte-parole du département des sports n’a pas répondu aux messages.

Il en coûterait 1 million de dollars au Nebraska pour rompre le contrat, qui a été signé en 2012. Les équipes devraient également se réunir à Lincoln en 2022.

Le directeur sportif de l’Oklahoma, Joe Castiglione, a publié une déclaration indiquant que les Sooners prévoyaient de jouer.

La série de football Oklahoma-Nebraska représente l’une des rivalités traditionnelles les plus uniques du football universitaire, a déclaré Castiglione. La planification de ce jeu était intentionnelle alors que nous marquons le 50e anniversaire du Jeu du siècle. Nous avions hâte de célébrer ces deux programmes d’histoires et avons collaboré sur divers aspects de ce qui promet d’être un week-end spécial.

Les Huskers et Sooners ont joué 71 saisons consécutives en tant que membres des Big Six et Big Eight. Le jeu a décidé le championnat Big Eight 31 fois en 36 saisons. Les équipes sont passées au Big 12 en 1996 et se sont réunies deux fois tous les quatre ans. Le Nebraska est allé au Big Ten en 2011.

L’Oklahoma mène la série 45-38-3, après avoir remporté la dernière rencontre des équipes 23-20 lors du match de championnat Big 12 2010.

Aucun match n’a été plus grand que celui de 71. Les Huskers ont gagné à Norman et ont remporté un deuxième titre national consécutif. C’était la seule défaite des Sooners, et ils étaient n ° 2 dans les sondages finaux.

Rodgers est l’une des figures les plus identifiables du jeu, renvoyant un botté de dégagement de 72 verges pour un touché pour le jeu signature de sa carrière.

Rodgers a déclaré qu’il avait déjà été invité à participer à des événements entourant le match et qu’il avait reçu des appels vendredi d’anciens coéquipiers mécontents de la possibilité que le match soit annulé.

Le Nebraska est allé 12-20 en trois saisons sous Scott Frost. L’école était parmi les plus bruyantes en faveur des Big Ten jouant une saison 2020 pendant la pandémie.

À propos de l’évitement des Sooners, Rodgers a déclaré: «C’est une attitude à laquelle on n’était pas habitué. Nous ne pouvons pas essayer de ne pas être compétitifs, car c’est toute notre nature. Notre État entier saigne le football Big Red. Nous voulons être connus pour jouer les meilleurs et battre les meilleurs. C’est du jamais vu.

L’Oklahoma a remporté six championnats consécutifs du Big 12 et a participé à quatre des six dernières demi-finales des séries éliminatoires de football universitaire. Le Nebraska a connu des saisons perdantes quatre années consécutives et cinq des six dernières.

Si nous voulons commencer à regagner notre réputation, nous devons commencer à battre et à jouer les meilleurs, a déclaré Rodgers. C’est juste le seul moyen. A quoi allons-nous jouer? Écoles de division II ou quelque chose comme ça. Nous jouons l’état de l’Ohio. Nous devrions définitivement vouloir jouer à l’Oklahoma.

