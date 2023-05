Rapports: Brenden Aaronson de l’USMNT a une clause de libération, pourrait quitter Leeds United

L’attaquant de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Brenden Aaronson, a une clause de libération dans son contrat avec Leeds United qui est désormais active en raison de la relégation du club anglais de la Premier League, selon plusieurs rapports.

Aaronson a signé avec Leeds pour 25 millions de livres (environ 30 millions de dollars américains) l’été dernier, au départ de Red Bull Salzburg pour retrouver son ancien manager, son compatriote américain Jesse Marsch.

Le milieu de terrain de l’USMNT Tyler Adams, qui a été capitaine de l’équipe nationale lors de son passage à la Coupe du monde 2022 au Qatar, a également rejoint Leeds depuis Red Bull Leipzig l’été dernier pour rejoindre Marsch. Le trio a été rejoint par un autre Américain, le milieu de terrain Weston McKennie, prêté par la Juventus lors du mercato de janvier.

Cependant, les choses se sont rapidement détériorées pour Leeds. Marsch a été licencié début février et l’équipe n’a fait que lutter davantage à partir de là car Adams a raté les deux derniers mois de la saison après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers en mars.

McKennie et Aaronson ont eu du mal entre-temps et n’ont pas pu aider Leeds à éviter la relégation dans la Ligue anglaise de football de deuxième niveau.

Le prêt de Weston McKennie à Leeds United s’est-il retourné contre lui?

Aaronson était considéré comme le joueur américain le plus susceptible de rester à Leeds et de rivaliser avec eux dans l’EFL, mais la révélation de sa clause de libération de relégation diminue cette probabilité. Toute équipe peut désormais déclencher la clause pour entamer des négociations contractuelles pour signer Aaronson au lieu de devoir également négocier avec Leeds.

Adams et McKennie devaient déjà quitter Leeds alors que sa relégation devenait de plus en plus probable – McKennie est sur le point de retourner à la Juventus tandis que la propre clause de libération de relégation d’Adams est connue depuis longtemps et devrait lui ouvrir la voie pour atterrir avec un autre meilleur club européen. Un rapport récent a lié Adams à Manchester United, qui recherche la profondeur du milieu de terrain central derrière la star brésilienne Casemiro.

Le trio pourrait bientôt être à nouveau réuni avec Marsch, qui a été lié au poste d’entraîneur-chef ouvert de l’USMNT.

