Rapports: 4 morts présumées dans un accident d’avion privé en mer Baltique

L’avion, immatriculé en Autriche, était en route vers Cologne, en Allemagne. Les médias allemands ont déclaré que les passagers étaient une famille de trois personnes – un homme, une femme et leur fille – en plus du pilote.

Le journal allemand Bild a déclaré que l’avion avait signalé peu après le décollage qu’il y avait un problème de pressurisation dans la cabine. Mais les autorités ont perdu le contact radio avec l’avion peu de temps après, et des avions de combat espagnols et français ont été envoyés pour intercepter l’avion.

Des navires de sauvetage et des garde-côtes lettons et suédois patrouillaient sur le site de l’accident et un ferry pour passagers à proximité a été alerté pour aider aux efforts. Des débris de l’avion et une marée noire ont été découverts sur le site, ont rapporté les médias suédois.