Rapports: 1 mort, 17 blessés dans un accident devant un bar de Pennsylvanie

BERWICK, Pennsylvanie (AP) – Une personne est décédée et 17 autres personnes ont été blessées après qu’un véhicule a heurté une foule rassemblée dans un bar de Pennsylvanie samedi pour un événement visant à collecter des fonds pour les victimes d’un incendie qui a tué 10 personnes plus tôt ce mois-ci, ont déclaré les autorités.

WNEP-TV a déclaré que l’accident s’était produit à l’extérieur du bar du département d’intoxicologie de Berwick vers 18 h 15. Il a déclaré que la police et le personnel médical d’urgence étaient sur les lieux pour s’occuper de plusieurs blessés.

La police de l’État de Pennsylvanie a déclaré dans un communiqué qu’un suspect était en détention dans l’attente d’accusations criminelles.

Le bar organisait une collecte de fonds pour les personnes touchées par un incendie le 5 août qui a tué sept adultes et trois enfants dans la ville voisine de Nescopeck, a rapporté la station.

Les circonstances entourant l’accident de samedi soir n’étaient pas immédiatement claires, y compris s’il y avait un lien avec l’incendie de Nescopeck ou l’effort de collecte de fonds.

Les premières funérailles des victimes de l’incendie ont eu lieu vendredi, et d’autres étaient prévues dimanche et lundi. Les autorités ont déclaré que la cause de l’incendie faisait toujours l’objet d’une enquête.

The Associated Press