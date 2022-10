Rapport: Walker a encouragé la femme à avoir un deuxième avortement

WASHINGTON (AP) – La femme qui dit que le candidat au Sénat républicain de Géorgie, Herschel Walker, a payé pour un avortement en 2009, affirme qu’il l’a encouragée à se faire avorter à nouveau deux ans plus tard, selon un nouveau rapport. Elle a refusé d’avoir le deuxième avortement, selon le rapport, et la relation a pris fin.

Le New York Times, qui a publié le rapport vendredi soir, a déclaré avoir caché le nom de la femme, qui a insisté sur l’anonymat pour protéger son fils. La campagne de Walker a refusé de commenter le Times.

Le rapport était l’une des nombreuses nouvelles révélations qui ont fait surface vendredi soir, clôturant une semaine dramatique dans une campagne qui pourrait déterminer le contrôle du Sénat américain. Walker défie le sénateur démocrate sortant Raphael Warnock dans l’une des courses les plus surveillées avant les élections de mi-mandat du mois prochain.

Dans une brève interview avec NBC News, Walker a déclaré qu’il n’était pas au courant d’un avortement.

“La première fois que j’ai entendu parler de tout cela, c’est lorsqu’un journaliste m’a posé des questions sur un avortement. Et je me dis, ‘Non, c’est un mensonge.’ Et puis on m’a demandé si j’avais payé pour un avortement, et j’ai dit : ‘Non. Je n’ai pas payé pour un avortement », a déclaré Walker au réseau. « Je ne dis pas qu’elle en a eu ou n’en a pas eu (un avortement). Je dis que je n’en sais rien. Je ne sais pas.”

La campagne Walker a fourni à NBC des SMS de la femme anonyme envoyant un SMS à la femme de Walker au sujet de l’avortement vendredi matin. Cela, a déclaré Walker à NBC, était la première fois qu’il confirmait l’identité de la femme. NBC, comme le Times, a retenu le nom de la femme.

« Saviez-vous qu’Herschel a payé mon avortement la première fois ? Ou qu’il m’a dit que ce n’était pas le ‘bon moment’ pour avoir (leur enfant actuel) ? » a écrit la femme dans un message texte à 9 h 54 à Julie Walker, la femme du candidat.

“Ce message me rend incroyablement triste. Vous savez que j’ai continuellement essayé de créer une meilleure relation entre vous et Herschel en mettant (l’enfant) en premier », a répondu Julie Walker.

Pendant ce temps, le Daily Beast, qui a rapporté pour la première fois plus tôt cette semaine que Walker avait payé l’avortement de 2009, a publié des détails fournis par la femme sur l’implication du candidat avec leur enfant. Walker, selon le Daily Beast, n’a pas vu l’enfant en personne depuis plus de six ans et demi. Il a rencontré l’enfant trois fois au total, selon le rapport, qui, selon le média, a été corroboré par des photographies fournies par la femme. Deux de ces cas, selon le rapport, étaient liés à des procédures de pension alimentaire pour enfants.

La femme a également fourni au Daily Beast des captures d’écran des messages texte que Walker a envoyés à l’enfant, dont un de juillet dans lequel le candidat n’a pas informé l’enfant de l’existence d’un troisième demi-frère.

« Vous avez le frère et la sœur dont je vous ai parlé. Je t’aime », a écrit Walker, selon le Daily Beast.

Walker a ensuite envoyé à l’enfant une photo de l’autre demi-frère, selon le rapport, disant “Cette photo n’est jamais allée”.

Walker envoyait fréquemment des SMS aux enfants qui disaient “je t’aime”. Le rythme des messages, selon le rapport, a augmenté alors que Walker se préparait à annoncer sa campagne au Sénat.

La campagne de Walker a refusé de commenter le Daily Beast.

The Associated Press