Rapport Uvalde : le massacre de l’école primaire de Robb aurait pu être arrêté plus tôt, selon le ministère de la Justice

Alors que le massacre scolaire de 2022 à Uvalde, au Texas, était encore en cours, les policiers ont eu de nombreuses occasions de réévaluer leur réponse erronée à la fusillade qui a fait 19 enfants et deux enseignants morts, conclut le ministère américain de la Justice dans un communiqué. nouveau rapport accablant.

Des rafales de coups de feu, des informations selon lesquelles un enseignant aurait été abattu, puis un appel désespéré d’un élève coincé avec le tireur auraient pu – et auraient dû – déclencher une action visant à mettre fin à l’effusion de sang bien plus tôt, selon l’examen des incidents critiques publié jeudi.

Au lieu de cela, il a fallu 77 minutes entre le moment où le tireur de 18 ans est entré dans l’école primaire de Robb et son arrêt. Ce carnage reste l’un des épisodes les plus meurtriers du fléau américain des fusillades sur les campus.

Les manquements critiques en termes de leadership parmi certains agents chargés de l’application des lois qui se sont précipités à l’école élémentaire Robb sont blâmés par le ministère de la Justice, dont le rapport de 575 pages, près de 20 mois après le massacre, constitue le compte rendu officiel le plus complet de ce qui s’est passé, même si beaucoup de choses étaient déjà connues en grande partie grâce à l’enquête de CNN. .

De nombreux problèmes sont également apparus après la mort du tireur, qu’il s’agisse d’éloigner les élèves de l’école et de les réunir avec leurs familles, de savoir comment les parents endeuillés ont été informés de la mort de leurs enfants, de la divulgation d’informations sur ce qui s’était passé et de la fourniture de services de thérapie, selon le rapport fédéral. trouve.

« La réponse à l’incident du 24 mai 2022, qui a fait de nombreuses victimes à l’école primaire de Robb, a été un échec », conclut sans ambages le rapport du ministère de la Justice.

“Leurs proches méritaient mieux”, a déclaré jeudi le procureur général américain Merrick Garland à propos des victimes, dont il a rencontré les familles la veille.

« La réponse des forces de l’ordre à l’école élémentaire Robb le 24 mai 2022 – puis dans les heures et les jours qui ont suivi – a été un échec qui n’aurait pas dû se produire », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse l’après-midi.

Bien que le rapport expose les actions des forces de l’ordre – et leurs lacunes – avec des détails souvent atroces, il a aussi ses limites : l’évaluation très attendue, par exemple, ne formule pas de recommandations de mesures punitives et propose une introspection limitée des actions des forces fédérales. Cette demande a été demandée par le maire d’Uvalde de l’époque, qui, quelques semaines après les horreurs, a déclaré qu’il craignait une « dissimulation » et d’être exclu des autres enquêtes au milieu des récits changeants sur ce qui s’est passé ce jour-là et qui a pris les décisions clés.

Lire le RAPPORT COMPLET

Nous espérons que le rapport du ministère de la Justice amènera un examen plus minutieux de la réponse de la police afin que « non seulement… les gens aux États-Unis mais partout dans le monde puissent enfin constater l’échec catastrophique des forces de l’ordre ici », a déclaré Oscar Orona, dont le fils Noah a été blessé. après que Garland ait rencontré mercredi les familles des victimes pour les informer du contenu du rapport.

Les familles aspirent à « rendre des comptes », a déclaré Alfred Garza III, dont la fille de 10 ans, Amerie Jo Garza, a été tuée. « Nous voulons que les gens soient tenus responsables de ce qu’ils n’ont pas fait ce jour-là.

“C’est tout ce qu’il reste à faire.”

Le rapport du ministère de la Justice décrit l’arrivée rapide d’agents chargés de l’application des lois qui ont couru vers le bruit des coups de feu, puis se sont arrêtés presque immédiatement une fois approchés des salles de classe où le tireur tuait des élèves de quatrième année et des enseignants – une décision qui allait à l’encontre d’une pratique largement établie des tireurs actifs. protocole de réponse, qui demande aux forces de l’ordre d’avancer et d’éliminer toute menace.

« Les agents sur place auraient dû reconnaître l’incident comme un scénario de tir actif et se déplacer et avancer immédiatement et continuellement vers la menace jusqu’à ce qu’ils entrent dans la pièce et que la menace soit éliminée. Cela ne s’est pas produit », indique-t-on.

Au lieu de cela, le niveau d’intensité a chuté à mesure que les intervenants ont commencé à traiter la situation comme une opération de « suspect barricadé » qui ne nécessitait pas d’action immédiate, même si davantage d’officiers arrivaient et que les signaux d’un danger persistant se multipliaient.

Il s’agit là de « l’échec tactique le plus critique », selon l’équipe du Bureau des services de police axés sur la communauté du ministère de la Justice.

« Pendant plus d’une heure, entre 11 h 37 et 12 h 49, il y a eu au moins 10 événements de relance, dont au moins six cas distincts de coups de feu totalisant environ 45 coups en présence d’agents des forces de l’ordre, ainsi que blessures des policiers et présence de victimes. N’importe lequel de ces événements aurait dû inciter les forces de l’ordre à prendre des mesures pour mettre immédiatement fin au meurtre », indique le rapport.

« Au cours de cette période, personne n’a assumé un rôle de leadership pour diriger la réponse vers le tireur actif, fournir un état de la situation aux agents d’intervention, établir une forme de commandement en cas d’incident, ou assumer et communiquer clairement le rôle de commandant de l’incident. Les entretiens avec les agents interrogés ont confirmé qu’il y avait une confusion quant à savoir qui, le cas échéant, était responsable, quoi faire ou l’état de l’incident.

«Certains agents ne comprenaient pas pourquoi il n’y avait eu aucune tentative pour affronter le tireur actif et sauver les enfants. Sans structure, les dirigeants de l’agence n’étaient pas au courant des faits entourant l’incident et n’étaient donc pas en mesure de contester les décisions répétées de ne pas entrer dans les salles de classe.

Pete Arredondo, alors chef de la police de l’école, Mariano Pargas, alors chef de la police d’Uvalde par intérim, et Ruben Nolasco, shérif du comté d’Uvalde, sont pointés du doigt pour leur incapacité à diriger. Tous deux étaient sur place en quelques minutes, mais aucun d’eux n’a pris le commandement efficace, selon le rapport.

Arredondo, que le ministère de la Justice appelle le commandant de facto sur place, a même retardé l’aide à apporter aux enfants et à leurs enseignants dans les salles de classe 111 et 112, pensant qu’ils étaient déjà morts, selon le rapport, comme l’a rapporté CNN.

“Il a reconnu la probabilité qu’il y ait des victimes et des morts dans la pièce avec le tireur et a intentionnellement donné la priorité aux évacuations plutôt qu’à une intrusion immédiate et à l’entrée dans la pièce”, indique le rapport.

“Cela va à l’encontre des principes de réponse active des tireurs, selon lesquels la priorité est de faire face et d’éliminer la menace.”

Plus d’un survivant se souvient avoir entendu quelqu’un dire : « Dites « à l’aide » si vous avez besoin d’aide », puis un enfant essayant de dire « à l’aide », puis le tireur tirant sur la victime, indique le rapport. Il n’était pas clair si le tireur ou les policiers avaient invité l’enfant à crier.

L’appel au 911 de Khloie Torres dans la classe 112 aurait dû tout changer, selon le rapport du ministère de la Justice, mais personne n’a effectivement remis en question ce qui se passait et pourquoi le protocole des tireurs actifs n’était pas suivi pour arrêter le meurtre et aider les victimes.

Ce jour-là, d’autres officiers étaient considérés comme des leaders, notamment deux agents et le commandant de l’équipe tactique de la US Border Patrol qui, plus de 30 minutes après son arrivée, a mené l’assaut meurtrier contre le tireur.

“Bien que ces individus aient parfois tenté de diriger ou de se coordonner avec d’autres forces de l’ordre autour d’eux, aucun n’a coordonné l’élaboration d’un plan pour pénétrer dans les salles de classe 111 et 112 ou l’établissement d’une structure de commandement en cas d’incident”, indique le rapport.

Des critiques supplémentaires visent le shérif, qui détenait des informations vitales sur le tireur qu’il n’a pas partagées, comme l’a rapporté CNN pour la première fois.

« Le shérif Nolasco n’a pas recherché ni établi de poste de commandement, ni établi de commandement unifié, ni partagé les renseignements qu’il avait reçus des proches (du tireur), et il n’a pas non plus désigné un officier du renseignement pour recueillir des renseignements sur le sujet. À un moment donné, le shérif Nolasco et le chef par intérim de l’UPD Pargas se trouvaient à moins de 10 à 15 pieds l’un de l’autre devant la porte extérieure du couloir nord-ouest ; cependant, ils ne se coordonnaient pas et continuaient à agir de manière indépendante », indique le rapport du ministère de la Justice.

« Sans commandement et contrôle appropriés, un garde-chasse et un agent de police assumaient des rôles traditionnellement joués par un commandant d’intervention. »

Et pourtant, personne ne les a contestés. “Le jour de l’incident, aucun dirigeant n’a effectivement remis en question les décisions et le manque d’urgence du chef du PD de l’UCISD, Arredondo, et du chef par intérim de l’UPD, Pargas, à entrer dans les salles de classe 111/112.”

La réponse médicale et l’enquête sur les lieux du crime ont également été erronées



La litanie d’erreurs commises par les intervenants ce jour-là s’étend du début – sans que personne ne vérifie si la porte reliant les deux salles de classe était verrouillée, même si cela devrait être « la première approche immédiate » – jusqu’à la bousculade qui a suivi la mort du tireur et dans la nuit où les parents ont appris que leurs enfants étaient morts, selon le rapport du ministère de la Justice.

Le rapport d’incident critique est basé sur l’analyse de plus de 14 100 documents et de plus de 260 entretiens, indique-t-il. L’équipe qui l’a conçu s’est rendue neuf fois à Uvalde et y a passé plus de 50 jours.

Le rapport parle d’un « chaos dans les couloirs » après la mort du tireur qui aurait pu être dissipé dès son arrivée par le directeur régional du ministère de la Sécurité publique du Texas.

«Le directeur régional n’a cependant pas fourni de directives ni de coordination avec les autres dirigeants présents dans le couloir. Au lieu de cela, le directeur régional du TXDPS et quelques autres agents sont passés devant les agents des forces de l’ordre faisant sortir les victimes blessées et décédées des salles de classe et sont entrés dans les salles de classe 111 et 112 sans but ni action identifiable, compromettant ainsi la scène du crime.

Les équipes médicales d’urgence ont été empêchées de faire leur travail, selon le rapport.

«Le personnel EMS n’a pas été le premier à…