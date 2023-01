Rapport : Une maison de culture a caché des plantes de mauvaises herbes non enregistrées pendant l’audit

LAS VEGAS (AP) – Un conseil d’État chargé de superviser l’industrie en plein essor de la marijuana au Nevada a suspendu mardi la licence d’une maison de culture de cannabis près de Las Vegas après que des inspecteurs ont déclaré avoir trouvé des plantes non enregistrées dans l’installation qui constituaient une “menace immédiate pour la santé et la sécurité publiques”. .”

Le centre de bien-être Helping Hands est accusé d’avoir utilisé un placard de rangement et le grenier de l’établissement pour cacher aux auditeurs des plantes de cannabis non étiquetées et non testées. Les responsables de l’État ont averti que les plantes non enregistrées dans le système de suivi réglementaire « de la graine à la vente » du Nevada sont susceptibles d’entrer sur le marché illicite.

Le conseil d’administration a déclaré qu’il avait mené une enquête d’un mois sur Helping Hands avant de voter à l’unanimité mardi après-midi pour forcer l’installation de production et de culture de North Las Vegas à fermer ses portes et à changer les serrures jusqu’à ce que les propriétaires d’entreprise puissent répondre aux préoccupations de l’État.

Un avocat de Helping Hands n’a pas immédiatement répondu aux courriels demandant des commentaires.

L’enquête de l’État comprenait des inspections sur place et un examen des images des caméras de sécurité qui ont révélé les efforts de l’entreprise pour garder son stock de plantes non étiquetées et de produits à base de cannabis secret des auditeurs, selon un rapport résumant les conclusions du conseil obtenues par l’Associated Press.

Lors de l’une des visites sur place du conseil le 7 décembre, des employés de Helping Hands ont été filmés en train de discuter « d’un plan pour dissimuler le cannabis récolté » dans le grenier avant d’autoriser les inspecteurs à entrer dans l’établissement.

Les images montraient ensuite les employés et un responsable “cachant du cannabis” dans un placard de stockage pendant que les auditeurs “effectuaient leur inspection ailleurs dans l’établissement”. Un autre employé a également été filmé en train de parler au téléphone du déplacement de clones de cannabis non étiquetés – des parures d’une plus grande usine – de la maison de production lorsque les auditeurs sont partis, selon le rapport.

En plus de cacher les plantes et les produits de cannabis non enregistrés, les inspecteurs ont noté des problèmes de sécurité supplémentaires dans leur rapport, notamment des cartes-clés défectueuses et des portes déverrouillées “qui pourraient être ouvertes par quiconque tentant d’entrer”.

Helping Hands doit corriger les problèmes dans son établissement avec l’approbation de l’État avant que sa licence puisse être rétablie par le conseil. Jusque-là, selon l’ordonnance de suspension d’urgence du conseil, “personne ne peut entrer” dans l’installation à l’exception d’un employé désigné responsable de l’arrosage des plants de cannabis.

La suspension a marqué la première émise par le comité de conformité en 2023 alors que l’État se prépare à ouvrir ses premiers salons de marijuana cette année.

En date de ce mois-ci, il y avait plus de 700 licences opérationnelles médicales et récréatives actives au Nevada, selon les données conservées par le conseil.

Rio Yamat, L’Associated Press