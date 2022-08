Rapport: un navire de la Garde côtière américaine se voit refuser une escale aux Salomon

BANGKOK (AP) – Un garde-côte américain effectuant des patrouilles dans le cadre d’une mission internationale visant à empêcher la pêche illégale n’a récemment pas été en mesure d’obtenir une autorisation pour une escale prévue dans les îles Salomon, selon des informations, un incident qui survient au milieu des préoccupations croissantes de Influence chinoise sur la nation du Pacifique.

Le coupeur Oliver Henry participait à l’opération Island Chief surveillant les activités de pêche dans le Pacifique, qui s’est terminée vendredi, lorsqu’il a cherché à faire une escale prévue à Guadalcanal, Îles Salomon, pour faire le plein et réapprovisionner, Coast Guard Lt a déclaré Kristin Kam au journal Stars and Stripes.

Cependant, il n’y a eu aucune réponse du gouvernement des îles Salomon pour obtenir l’autorisation diplomatique pour que le navire atterrisse, de sorte que l’Oliver Henry s’est détourné vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, a déclaré Kam.

Elle a refusé de préciser quand l’incident s’est produit et la Garde côtière n’a pas immédiatement répondu aux courriels ou aux appels de l’Associated Press pour commentaires.

Dans un communiqué, cependant, les garde-côtes ont déclaré que l’Oliver Henry était arrivé à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mardi “après une patrouille dans certaines parties de la mer de Corail et des îles Salomon”.

La Royal Navy britannique n’a pas commenté directement les informations selon lesquelles le HMS Spey, participant également à l’opération Island Chief, s’est également vu refuser une escale aux îles Salomon.

“Les programmes des navires sont constamment réexaminés, et c’est une pratique courante pour eux de changer”, a déclaré la Royal Navy dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Pour des raisons de sécurité opérationnelle, nous ne discutons pas des détails. La Royal Navy se réjouit de visiter les Îles Salomon à une date ultérieure.

Au cours de l’opération Island Chief, les États-Unis, l’Australie, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande ont fourni un soutien par le biais d’une surveillance aérienne et de surface pour les nations insulaires du Pacifique participant à l’opération, y compris les îles Salomon.

La Chine s’est résolument efforcée d’étendre sa présence et son influence dans le Pacifique, et le Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh Sogavare, a tiré la sonnette d’alarme avec les États-Unis et ses alliés plus tôt cette année après avoir annoncé qu’il avait signé un nouveau pacte de sécurité avec la Chine.

Le pacte a fait craindre l’établissement d’une base navale chinoise à moins de 2 000 kilomètres (1 200 miles) de la côte nord-est de l’Australie. Une présence militaire chinoise aux îles Salomon la placerait non seulement aux portes de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, mais aussi à proximité de Guam, le territoire américain qui abrite d’importantes bases militaires.

Les îles Salomon et la Chine ont nié que leur pacte conduirait à une prise de position militaire chinoise dans le Pacifique Sud.

Sogavare a également haussé les sourcils plus tôt en août lorsqu’il a sauté un service commémoratif marquant l’anniversaire de la bataille de Guadalcanal, une bataille clé de la Seconde Guerre mondiale au cours de laquelle les forces américaines et alliées ont repris le contrôle des îles au Japon impérial.

La sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman, dont le père a été blessé pendant la campagne de Guadalcanal et qui a assisté au mémorial, a déclaré que Sogavare “a raté une occasion importante” en ne s’y présentant pas.

La sénatrice américaine Marsha Blackburn a rencontré Sogavare aux îles Salomon mercredi, mais il n’était pas clair si elle avait soulevé la question de l’escale refusée par les garde-côtes.

La républicaine du Tennessee a déclaré dans un communiqué publié sur son site Internet que sa visite aux îles Salomon ainsi qu’aux Fidji et en Papouasie-Nouvelle-Guinée “était une étape importante pour montrer l’engagement de l’Amérique dans la région et élargir nos relations stratégiques”.

Kam des garde-côtes a déclaré à Stars and Stripes que le département d’État américain avait été en contact avec le gouvernement des îles Salomon suite au refus de l’escale et qu’ils “s’attendent à ce que toutes les autorisations futures soient fournies aux navires américains”.

La rédactrice de l’Associated Press Danica Kirka à Londres a contribué à ce rapport.

David Rising, l’Associated Press